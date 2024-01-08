Следком исключил криминальную версию причин смерти Рыбина

08 января 2024, 08:56

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Сотрудники Следкома осмотрели тело журналиста и постоянного автора "Рабкора"Александра Рыбина, а также место, где оно было обнаружено, и не нашли признаков криминальной смерти, заявили в ведомстве.

Как информировал "Кавказский узел", 7 января тело журналиста и постоянного автора "Рабкора"Александра Рыбина было найдено рядом с трассой в районе Шахт. Последний раз Рыбин выходил в эфир перед Новым годом из Мариуполя и раскритиковал ход реконструкции города.

Чтобы установить точную причину смерти Александра Рыбина следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. При осмотре тела и места происшествия признаков криминальной смерти не выявлено, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на следственное управление СКР по Ростовской области.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках доследственной проверки, будет принято процессуальное решение, отметил сегодня ТАСС со ссылкой на Следком.

Александр Рыбин родился в 1983 году в Калининской области. Окончил факультет журналистики Тверского госуниверситета. Жил и работал во многих странах мира, в том числе в Саудовской Аравии, Эфиопии, США, Турции, Иране, Афганистане, Сирии, Таджикистане, Узбекистане. Автор многочисленных и острых публикаций о Средней Азии и Ближнем Востоке. Лауреат журналистских премий. Сотрудничал со многими российскими изданиями. На постоянной основе с небольшими перерывами с 2017 года работал в "Фергане", издание "Лента.ру" сообщило, что Рыбин сотрудничал с ними как внештатный автор.

По образованию Александр Рыбин был этнографом, окончил Институт истории Дальневосточного отделения РАН. Также журналист был соратником главреда проекта "Рабкор", социолога Бориса Кагарлицкого*, который в декабре 2023 года был приговорен к штрафу по делу о публичных призывах к терроризму, сообщил 7 января Donnews.

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