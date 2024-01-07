Журналист найден мертвым около Шахт

07 января 2024, 22:11

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Тело журналиста Александра Рыбина найдено рядом с трассой в районе Шахт. Последний раз Рыбин выходил в эфир перед новым годом из Мариуполя и раскритиковал ход реконструкции города.

Журналист и постоянный автор "Рабкора" Александр Рыбин был найден мёртвым около трассы в районе города Шахты, информацию об этом сообщили его друг и мать, проинформировал сегодня общественно-политический журнал "Рабкор" в своем Telegram-канале, отметив, что причина смерти пока не установлена.

Рыбин выходил в эфир YouTube-канала "Рабкор" 30 декабря 2023 года из Мариуполя и критиковал в эфире ход реконструкции города. В Мариуполе очень большой приток мигрантов из Средней Азии, которые работают на субподрядах, в области реконструкции города крутятся "гигантские деньги" и одновременно существуют "гигантские возможности для коррупции", заявил тогда Рыбин. Об этом он пообещал поговорить в рамках прямого эфира после возвращения в Москву.

Александр Рыбин родился в 1983 году в Калининской области СССР. Окончил факультет журналистики Тверского государственного университета. Жил и работал во многих странах мира, в том числе Саудовской Аравии, Эфиопии, США, Турции, Иране, Афганистане, Сирии, Таджикистане, Узбекистане. Автор многочисленных и острых публикаций о Средней Азии и Ближнем Востоке. Лауреат журналистских премий. Сотрудничал со многими российскими изданиями. На постоянной основе с небольшими перерывами работал в «Фергане» с 2017 года, сообщило сегодня издание "Фергана".

По образованию Александр Рыбин был этнографом, окончил Институт истории Дальневосточного отделения РАН. Также журналист был соратником главреда проекта "Рабкор", социолога Бориса Кагарлицкого*, который в декабре 2023 года был приговорен к штрафу по делу о публичных призывах к терроризму, сообщил cегодня портал Donnews.

Издание "Лента.ру" сообщило, что Рыбин сотрудничал с ними как внештатный автор.

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