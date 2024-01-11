ФСИН подтвердила поджог в колонии Кабардино-Балкарии

11 января 2024, 19:51

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Колония №3 в Кабардино-Балкарии вернулась к работе в штатном режиме после ликвидации пожара от поджога матрацев заключенными, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Случившееся в колонии неверно трактовать как бунт, указал источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили, что шестеро заключенных, отбывающих наказание в колонии №3 в Чегемском районе, в знак протеста против того, что их поместили в штрафной изолятор, подожгли матрасы в камере и устроили пожар.

Несколько заключенных 9 января пытались поджечь матрасы в колонии, подтвердили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии.

"Девятого января в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике несколько осужденных за тяжкие преступления, содержащиеся в штрафном изоляторе, выдвинули незаконные требования к администрации учреждения и попытались поджечь матрасы в камерах, однако благодаря оперативному реагированию сотрудников очаг возгорания был ликвидирован", - процитировало сегодня сообщение пресс-службы ведомства РИА "Новости" .

В результате поджога никто не пострадал, причиненный колонии ущерб устанавливается. Материалы о случившемся переданы следствию. "В настоящее время исправительная колония функционирует в штатном режиме", - рапортовало республиканское управление ФСИН.

Источник в силовых структурах отметил, что заключенные действительно подожгли матрасы в двух камерах, "добиваясь послабления режима", но это нельзя расценивать как бунт. "Никакого бунта, как это преподносят в соцсетях, в колонии не было", - привело его слова агентство.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля 2023 года стало известно, что семь заключенных исправительной колонии в Кабардино-Балкарии оштрафованы по обвинению в пропаганде экстремистской символики.

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