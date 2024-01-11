Источники сообщили о бунте заключенных в Кабардино-Балкарии

11 января 2024, 14:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шестеро заключенных, отбывающих наказание в колонии №3 в Чегемском районе в знак протеста против того, что их поместили в штрафной изолятор, подожгли матрасы в камере и устроили пожар, сообщили источники.

Бунт заключенных в колонии в Чегемском районе произошел 9 января, но известно об этом стало только сегодня.

По данным источников, заключённые подожгли свои матрасы в камере штрафного изолятора. Таким образом они потребовали послаблений в условиях содержания. В совершении поджогов заподозрены шестеро заключенных, которые находились в этих камерах. Они отбывают сроки наказания за разбой, кражи и убийства, передал сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

Пострадавших в результате пожара нет, заключенные отказались давать показания, идет проверка, сказано в сообщении.

Речь идет об исправительной колонии №3 в селе Каменка, возгорание заметили сотрудники колонии, заключенные подожгли матрасы в знак протеста против того, что их поместили в штрафной изолятор, отметил сегодня телеграм-канал "Shot".

На 14.00 мск на сайтах следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии, прокуратуры и МВД по республике, а также управления ФСИН по Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно сообщения об акции протеста заключенных в ИК №3 в Чегемском районе.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля 2023 года стало известно, что семь заключенных исправительной колонии в Кабардино-Балкарии оштрафованы по обвинению в пропаганде экстремистской символики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.