Водители заявили о неготовности властей Ростовской области к снегопадам на трассе "Дон"

11 января 2024, 17:57

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На отдельных участках трассы "Дон" сохраняются препятствия движению машин, власти Ростовской области оказались не готовы к снегопаду, в связи с чем пришлось провести часы в пробках, сообщили водители.

Как писал "Кавказский узел", 8 января на трассе М4 "Дон" из-за непогоды образовалась многокилометровая пробка. Водители и пассажиры, которые провели в ней ночь, рассказали, что утром 9 января затор сохранялся. Движение по автодороге "Дон" восстановлено после расчистки от снега, отчиталось управление МЧС по Ростовской области 9 января.

Движение по федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области было закрыто с вечера 30 марта 2023 года для ликвидации последствий снегопада. Спасатели эвакуировали с трассы 57 человек. Многие автомобилисты попробовали объехать пробку по дороге Новошахтинск-Гуково, но затор образовался и там. Водители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что провели на трассе почти сутки, им не хватает топлива, также у многих не было запаса еды и воды. Лишь поздно вечером 31 марта власти сообщили о возобновлении движения по трассе.

Наиболее сильные пробки уже рассосались, но локальные затруднения сохраняются, рассказали водители и пассажиры, которые проезжали по трассе "Дон" в Ростовской области. Пунктами обогрева и раздачи горячей еды они не пользовались и не слышали о них, сообщили автомобилисты, с которыми корреспондент "Кавказского узла" пообщался в чате "Трасса Дон".

"Обстановка в направлении Ростов-Москва плохая. 100 км до Богучар (Воронежская область) пробища. Два часа стоим. Авария. Два эвакуатора грузовых с полицией проехали", - сообщил Игорь. "Стоим мертво", - подтвердил водитель под ником А. "Встали в после Миллерово. Стоим второй час. Какой-либо помощи не видим. Но она особо и не нужна. С собой есть пакет яблок", - написал корреспонденту "Кавказского узла" участник чата под ником Max.

В районе Миллерово в сторону Москвы водители доверились навигатору и поехали в объезд, рассказал водитель David Ohanian. "В итоге залезли в болота. Мы тоже в объезд по деревням поехали, увидев перед собой пробку. В результате теперь пробка в деревнях", - сказал он.

"Был снегопад недолгий около Миллерово. Потом чистенько, убрано. Местами заметает с обочины, но мало", - сообщил Роман, который проехал по трассе в направлении Москвы.

Водитель Николай сообщил, что перегонял старенький "Форд транзит" из Морозовска в Ростов-на-Дону, расстояние между городами, согласно сервису Яндекс.Карты, составляет 260 километров. "Застрял на М-4 в снежной пробке. Выехал из Морозовска 8 января в 13.00 мск. В Ростов-на-Дону приехал в 4.00 мск (9 января). В пробке стоял с 18.00 до 2-х часов ночи. Хотя и до этого ехал еле-еле. Что то не так функционирует в нашем государстве. Небольшой снежок и люди поставлены на грань выживания. Хорошо ещё, что люди друг другу помогают. Чуть не умерли, я и "Форд". Это без эмоций. Неужели прогнозы погоды запретная тема, разве нельзя подготовиться заранее?" - возмутился он.

В случаях проблем и экстренной обстановки, связанных с непогодой, их преодоление, как и обеспечение людей необходимым, ложится на плечи МЧС и отчасти на местные власти, сообщил адвокат Тимофей Широков. "Есть закон о чрезвычайных ситуациях, а это чрезвычайная ситуация. Там прописано, что надо делать. Там, конечно нет конкретизации, что делать, если образовалась пробка на дороге из-за непогоды и т.п. Но в общих чертах прописаны функции МЧС при преодолении чрезвычайной ситуации. В рамках этого контура должна оказываться помощь людям. Если речь идет о затруднениях из-за ДТП, то это функция ГИБДД наладить поскорее движение. Также в документах местной власти прописаны действия в случаях возникновения угрозы здоровью и жизни людей обязанность оказать необходимую помощь населению", - рассказал адвокат.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 12 января в городе Шахты ожидается снег при температуре воздуха -5 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем 12 января также ожидается снег, температура снизится до -8, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.