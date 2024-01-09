Трасса "Дон". Фото: https://dontr.ru/novosti/dvizhenie-po-trasse-m4-don-polnostyu-vosstanovili/

09 января 2024, 12:11

Восстановлено движение по трассе "Дон"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение по автодороге "Дон" восстановлено после расчистки от снега. На отдельных участках трассы сохраняются заторы из-за большого потока машин, сообщило сегодня управление МЧС по Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 8 января на трассе М4 "Дон" из-за непогоды образовалась многокилометровая пробка. Водители и пассажиры, которые провели в ней минувшую ночь, рассказали, что сегодня утром затор сохранялся.

Движение по автодороге "Дон" полностью восстановлено, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Ростовской области.

"Прошедшей ночью в связи с неблагоприятными погодными условиями экстренные службы Ростовской области были задействованы в ликвидации ситуации на федеральной автодороге М4 "Дон". Работала снегоуборочная техника, тягачи", – рассказал на видео глава ведомства Сергей Филиппов.

К утру дорога расчищена, но есть затруднения движения на отдельных участках. Это вызвано дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) и большим потоком машин, добавил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в городе Шахты переменная облачность, идет снег, температура воздуха составляет -11 градусов, скорость ветра – 4 метров в секунду. В ночь на 10 января также ожидается снегопад, температура понизится до -12, скорость ветра возрастет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Водители машин на трассе "Дон" сообщили об отсутствии связи со спасателями", "Тысячи людей оказались заблокированы на трассе "Дон" из-за снегопада", "Голубев предостерег водителей от поездок по трассе "Дон".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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