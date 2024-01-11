Дагестанское село Пятилетка вслед за водой лишилось и газа

11 января 2024, 12:53

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Из-за проблемы с подачей воды, газа и света в селе Пятилетка Хасавюртовского района местные жители мерзнут в своих домах, школа закрылась, а работники медпункта укрывают пациентов своей одеждой и одеялами, рассказали сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Пятилетка Хасавюртовского района пожаловались ранее, что четыре года добиваются решения проблемы с отсутствием водопровода. По их словам, сейчас вода в село подается по шлангам, она грязная и непригодна для употребления.

1 января жители села Пятилетка пожаловались, что дети в селе не посещают построенную недавно детскую площадку, так как она расположена за населенным пунктом, где нет жилых домов. Пасущиеся в этом месте коровы повредили ее оборудование. Комментаторы в соцсети предположили, что детскую площадку повредили не животные, а вандалы. Они призвали найти и наказать виновных.

В 2022 году Роспотребнадзор запретил жителям Пятилетки использовать воду из источников в селе для в качестве питьевой и для приготовления пищи из-за высокого содержания в ней железа, мышьяка, а также мутности и неприятного запаха, рассказал местный житель Газгаджи Газиев.

"Вода в село подается из подземных источников в емкости, оттуда по пластиковым шлангам она поступает в дома жителей. Сама вода и эти трубы загрязнены. Администрация сельсовета отчиталась о том, что промыла емкости и трубы. Но они просто прокачали хлористый раствор в скважину, сами водопроводные линии не прочистили", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что направлял жалобу на качество воды в Генпрокуратуру, но ситуация не изменилась. 10 января в село приезжали сотрудники прокуратуры Хасавюртовского района, которые на месте убедились, что представленные сельсоветом отчеты об устранении недостатков не исполнены, сообщил Газиев.

Он добавил, что в 2023 году питьевая вода в село доставлялась водовозками, и что сейчас ее не подвозят. "В беседе со мной представители Роспотребнадзора сказали, что не давали указания прекратить подвоз воды", – отметил местный житель.

По его словам, сельчане собирали деньги и наняли организацию для бурения скважин с водой. "15-20 хозяйств скидываются, бурят скважину. Она обходится в 180 тысяч рублей. Плюс накопитель, шланги, всего получается около 300 тысяч. Уже пробурили пять скважин", – рассказал Газиев.

10 января в телеграм-канал "Кавказского узла" поступила жалоба от жителя Пятилетки на проблему с газоснабжением. "Нет газа и не обещают. Говорят, мы ничем помочь не можем. Люди замерзают. Что нам делать?" – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Газгаджи Газиев подтвердил, что в селе Пятилетка проблемы с газоснабжением. По его словам, подача газа прекратилась с наступлением холодов.

"Вторые сутки нет газа. Днем чуть появляется, ночью село замерзает, котлы не включаются, болеют дети. Два дня школа не работает, так как нет отопления. Газовые службы говорят давление газа не доходит. Проблемы и со светом, очень слабое напряжение, вчера 174 вольта было", – рассказал Газиев.

Он добавил, что в сельском фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) 20 лет отсутствуют отопление и водоснабжение. "Жители проводили сами по улице водопровод, довели его до ФАПа, внутрь пока не завели, еще купили им насос", – рассказал Газиев.

С наступлением холодов в Пятилетке отключается подача газа, пожаловался другой местный житель Артур. "10 января днем чуть дали, всю ночь не было газа. Говорят, шкаф испорченный, диаметр трубы не позволяет. Именно с наступлением холодов отключается газ. 9 января целый день света не было, ночью включили", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Село газифицировано, у жителей стоят отопительные котлы, но они не включаются при слабом давлении газа, и при отсутствии света. Обогревать дома отопительными электроприборами не всегда получается, так как часто отключается электричество, добавил Артур.

Подача газа периодически возобновляется в дневное время, но давление при этом слабое. В селе из-за отсутствия отопления в домах очень много болеющих детей, отметила жительница Пятилетки Разият. "Звоним газовикам, МЧС, но результата нет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она несколько лет работает в местном ФАПе. "Ранее отапливали ФАП углем и дровами, сейчас нет никакого отопления. Приходят люди на капельницы, укрываем их своей одеждой и одеялами. Нет и воды. Местные активисты помогли провести воду, пока ее не подключили", – сказала сельчанка.

Она отметила, что сын привозит ей воду из Хасавюрта. "Вода у всех проведена, но она идет как ржавчина. Мне питьевую воду сын привозит из Хасавюрта, другим тоже привозят в пятилитровых баклажках, у кого есть машина. У кого нет такой возможности, процеживают и кипятят. В прошлом году водовозки были, сейчас нет", – пояснила жительница Пятилетки.

6 января сотрудники администрации Хасавюртовского района и сельсовета "Костекский" по жалобе Газгаджи Газиева выезжали в Пятилетку для ознакомления с ситуацией и для проверки изложенных им фактов, рассказал сотрудник администрации Хасавюртовского района.

"Водоснабжение села Пятилетка производится с двух артезианских скважин 1975 и 1995 годов бурения. По результатам лабораторных исследований питьевой воды в августе 2022 года были выявлены изменения в составе подаваемой воды (марганец, железо, мутность, мышьяк). После получения результатов анализов главой МО "Сельсовет Костекский" было издано распоряжение о запрете использования воды из-под скважин в пищевых целях, а также издано распоряжение о создании штаба по бесперебойному обеспечению жителей села Пятилетка качественной питьевой водой. Был организован подвоз питьевой воды водовозом населению", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для бурения новой скважины уже отведен земельный участок и подготовлена проектно-сметная документация для включения в соответствующую госпрограмму, добавил сотрудник администрации.

"30 декабря 2023 года специалистами ООО "Суперлаб" был осуществлен забор воды в селе Пятилетка, по результатам анализов будут приняты соответствующие меры", – пояснил он.

Согласно законодательству, ФАПы не должны работать если нет водоснабжения, отметил юрист Рустам Ахмедов.

"Согласно санитарным правилам, утвержденным Роспотребнадзором, ФАПы должны быть оборудованы системами водоснабжения и водоотведения. Согласно пункту 4.4.1 СП 2.1.3678-20, при невозможности оборудования водопровода в ФАП, в них используется бутилированная вода. Но, как указано в документе, "норма об использовании бутилированной воды в указанной ситуации, не санкционирует отсутствие автономных систем водоснабжения и водоотведения и не разрешает работу медорганизаций без таких систем", – рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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