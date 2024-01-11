Неоказание медпомощи ребенку выявило законодательные пробелы в Азербайджане

11 января 2024, 02:54

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Девочка-подросток, к которой после падения с балкона, не приехала скорая помощь, идет на поправку, но ей еще предстоит длительное лечение. В азербайджанском законодательстве не установлена ответственность за несвоевременный приезд скорой помощи, хотя государство гарантирует гражданам экстренную помощь по программе обязательного медстрахования, указали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы.

Как писал "Кавказский узел", бригада скорой помощи в Баку 3 января не приехала к девочке-подростку, которая получила травмы при падении с балкона, очевидцам происшествия пришлось самим везти ребенка в больницу. После этого управление медподразделениями отчиталось о служебном расследовании.

Девочка-подросток, получившая травмы при падении с балкона 3 января, пошла на поправку, ее перевели из реанимационного отделения городского Клинического медицинского центра Баку в обычную палату, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" соседка пострадавшей Нармин Гусейнзаде.

По ее словам, у девочки диагностировано "несколько переломов" и ее лечение продолжается. "Мы постоянно в контакте с матерью девочки, она сообщила, что угрозы ее жизни нет. Однако она еще некоторое время должна оставаться на лечении", - сказала Гусейнзаде.

Сама мать ребенка отказалась от комментариев, передав через Гусейнзаде, что не хотела бы выступать в прессе до завершения лечения и полного выздоровления дочери. По словам женщины, сейчас все ее внимание и время посвящены ребенку.

Получить комментарии в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) относительно состояния девочки и результатов расследования жалобы на несвоевременное реагирование скорой помощи корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. В пресс-службе ведомства рекомендовали направить вопросы в письменном виде и лишь отметили, что подростку в городском Клиническом медицинском центре оказывают всю необходимую медпомощь.

Азербайджанский закон об охране здоровья граждан и другие нормативные акты не предусматривают ни административной, ни уголовной ответственности за неприезд бригады скорой помощи к пациенту, указал эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

"В Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за оставление в опасности, это касается и ситуаций оставления врачом больных в беспомощном состоянии. Однако эта норма действует, когда конкретный врач не оказал помощь больному, а случай с подростком, к которому не приехала скорая помощь, не подпадает под указанную статью. В этой ситуации родители девочки могут подать в суд гражданский иск и требовать от ОУТМП или его головного предприятия, государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, компенсации за материальный и моральный ущерб", - сказал Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, ситуация с юной жительницей Баку выявила как изъяны в системе здравоохранения, так и пробелы в законодательной базе.

"Допускаю, что действительно в тот день было большое число вызовов, и бригады скорой помощи не успевали к больным. Но такая картина наблюдается всегда по праздникам и в периоды вспышки инфекционных заболеваний, значит, к таким ситуациям надо готовиться. Сейчас у нас очень много частных клиник, которые имеют свои бригады скорой помощи. Может быть, есть смысл в случаях острой нехватки бригад скорой помощи, в ситуациях с чрезвычайными обстоятельствами задействовать их возможности. Оплата услуг частных клиник может осуществляться за счет госагентства обязательного медицинского страхования, ведь и плановые операции в частных клиниках оплачиваются за его счет. Можно в особых случаях из этого источника финансировать и услуги скорой помощи частных медучреждений", - полагает юрист.

Правовед, руководитель Группы права медиа Халид Агалиев также указал на отсутствие в законе Азербайджана норм, устанавливающих ответственность за неприезд скорой помощи.

"В случае с неприездом скорой помощи к подростку родители могут подать гражданский иск против ответственных государственных служб. В Азербайджане вот уже четвертый год применяется закон об обязательном медицинском страховании, граждане ежемесячно платят взносы соответствующему госагентству. Пакет услуг в рамках обязательного медстрахования предусматривает и оказание скорой помощи. Люди, не получившие экстренную помощь или оставшиеся недовольными этой услугой, могут подать на госагентство в суд и требовать компенсаций. В случае с выпавшим с балкона ребенком лечение проходит в клинике подведомственной ОУТМП и оно, очевидно, бесплатное. Но даже в этом случае через суд можно требовать компенсацию за моральный ущерб", - сказал юрист.

К концу рабочего дня 10 января из ОУТМП ответов на вопросы корреспондента "Кавказского узла" не поступило.