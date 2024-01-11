Ставропольский силовик отделался условным сроком за разглашение гостайны

11 января 2024, 00:56

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Суд на Ставрополье вынес приговор бывшему оперативнику полицейского управления “К”, назначив ему три года условно за разглашение государственной тайны.

О приговоре силовику сообщило 10 января региональное управление ФСБ. Дело рассматривал Ставропольский краевой суд.

Осужденный в январе 2021 года занимал должность старшего оперуполномоченного управления «К» оперативно-поискового бюро МВД России.

Согласно выводам обвинения и суда, тогда силовик “сообщил своему коллеге о проведении в отношении его знакомого негласных оперативно-разыскных мероприятий”, цитирует сообщение ведомства телеканал "Вести.Ставрополье".

Факт разглашения гостайны зафиксировали сотрудники ФСБ, суд в результате признал бывшего полицейского виновным и назначил ему три года лишения свободы условно. Комментариями осужденного или его представителя "Кавказский узел" пока не располагает.

Статья о разглашении государственной тайны (часть 1 статьи 283 УК России), предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что в конце декабря стало известно о приговоре бывшему сотруднику полиции в Ростовской области, обвиненному в аналогичном преступлении. Ростовский областной суд назначил бывшему сотруднику угрозыска из Шахт два года реального срока.

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