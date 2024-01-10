Россия отменила экспортные пошлины на вывоз нефтепродуктов и газа в Южную Осетию

10 января 2024, 23:09

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Нулевая пошлина на вывоз из России в Южную Осетию нефтепродуктов и газа будет применяться на согласованные объемы, остальные поставки будут проводиться по стандартной ставке, следует из протокола к соглашению между Москвой и Цхинвалом.

Как писал "Кавказский узел", в октябре, после ввода Россией вывозных пошлин, продуктов в магазинах Южной Осетии стало меньше, позднее они появились, но заметно подорожали. Ситуация ударила и по простым жителям, и по предпринимателям, заявили в начале ноября югооосетинские политики. По их мнению, вопрос обложения пошлинами товаров нужно решать на уровне руководства России и Южной Осетии.

Россия с 10 января отменила экспортные пошлины на вывоз нефтепродуктов и газа в Южную Осетию. Протокол о внесении соответствующих изменений в межправсоглашение РФ и Южной Осетии размещен на портале правовой информации. Пошлины отменены с 10 января. Нулевая пошлина применяется для согласованных обеими странами объемов, для поставок сверх них действует установленная РФ стандартная ставка. Также стороны договорились о нулевых пошлинах на 2024 год на несколько других видов продукции: пластмасс, черных металлов и изделий из них, алюминия и изделий из него, сообщило сегодня ТАСС.

Соглашение об отмене вывозных пошлин ля Южной осетии было подписано 30 декабря 2023 года.Церемония подписания протокола к Соглашению о режиме торговли товарами, который предполагает отмену вывозных пошлин для Южной Осетии, состоялась в Москве 30 декабря, сообщило ИА "Рес".

Глава Минэкономразвития Южной Осетии Сармат Котаев заявил, что за подписанием протокола стоит огромная работа с коллегами Минэкономразвития России "Благодаря их оперативности в проработке вопроса, мы успели в канун Нового года подписать этот документ", - отметил Котаев. Он уточнил, что стороны начнут применять документ через 10 дней после подписания, то есть, уже после 9 января.

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