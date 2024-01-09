Руководство МЧС заинтересовалось высказываниями Николая Любавина

09 января 2024, 07:42

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Проверку начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, который пожелал, чтобы у его подчиненного отсохли руки и заболела онкологией вся семья, инициировало руководство ведомства, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как писал "Кавказский узел", 7 января получило распространение видео, на котором глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал подчиненному, который написал на него жалобу в прокуратуру, чтобы у него отсохли руки и заболела онкологией вся семья. Пользователи соцсетей потребовали уволить Любавина и наказать его.

Руководство министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации инициировало проверку начальника управления МЧС по Волгоградской области Николая Любавина после его пожеланий в адрес подчиненного, сообщил 9 января депутат Госдумы России, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что действия Любавина совершенно недопустимы для высшего офицера и должностного лица, "тем более что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании". Хинштейн также сообщил, что по итогам проверки "будет решен вопрос об ответственности генерал-майора в/с Любавина".

Комментариями от самого Николая Любавина по поводу заявления и реакции руководства "Кавказский узел" пока не располагает.

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