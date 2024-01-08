Глава МЧС в Волгограде пожелал онкологии семье своего подчиненного

08 января 2024, 09:55

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Глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал подчиненному, который написал на него жалобу в прокуратуру, чтобы у него отсохли руки и заболела онкологией вся семья. Жители региона, просмотревшие ролик в соцсети с высказываниями Любавина, потребовали его уволить и наказать.

Ролик, на кадрах которого глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией сотруднику ведомства, который написал на него жалобу в прокуратуру, был опубликован 7 января в соцсети "ВКонтакте" в группе "Жесть Волгограда Maximum Power".

Когда именно было снято видео не уточняется. На его кадрах Любавин выступает перед подчиненными во время совещания, он рассказал, что прокуратура начала проверку после жалобы его сотрудника.

Глава регионального управления МЧС пояснил, что его обвинили в лоббировании интересов банка "Открытие", в котором будто бы работает его супруга. Кроме того, в жалобе говорилось, что в обмен на это Любавин получал преференции.

"Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают", – заявил на видео Николай Любавин.

Этот пост в группе "Жесть Волгограда Maximum Power", на которую подписаны более 128 тысяч пользователей, на 09.55 мск набрал 165 отметок с реакцией пользователей и 69 комментариев. Большая часть их авторов сочла высказывания Любавина недопустимыми.

"Безнаказанность во всей красе", – считает пользователь Kolina Kolins.

"И такие люди носят звания офицеров", – отметил Димон Бессчастный.

"Как можно таких неадекватных допускать до таких должностей? Это вообще нормально?" – спросила Фатиния Янина.

"Ну, что сказать? Если это действительно он говорит, тогда гнать его с лишением званий и всех наград, и привилегий", – заявил Александр Маринин.

"Надо же! Посмели на него в прокуратуру писать. И чтобы руки отсохли и онкологию на всю семью. А ему за его дела, наверное, хочет, чтобы шито-крыто и все помалкивали, и талоны на усиленное питание", – сыронизировала Елена Новикова.

"Да ему все равно, раз человек такого статуса смеет такое говорить", – предположил Антоша Трататоша.

На 09.55 мск на сайте МЧС, а также на сайте управления МЧС по Волгоградской области нет комментариев относительно высказывания Николая Любавина.

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