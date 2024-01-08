Житель Ейска оштрафован за пацифистский комментарий в соцсети

08 января 2024, 18:30

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Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Ейска Игоря Федотова, посчитав дискредитацией армии его пацифистский комментарий во "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд признал виновным по административной статье о дискредитации армии жителя Ейска Игоря Федотова, который опубликовал пацифистский комментарий во "ВКонтакте", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Федотов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 20 декабря 2023 года, к ней прикреплен текст постановления, датированного 12 декабря. "Федотов И.Е. в судебном заседании пояснил, что фотоматериал разместил как выражение своей позиции против войны. Таких материалов в интернете много. В настоящее время его страницы в соцсетях удалены. Просит строго не наказывать, так как у него болеет сестра и он оказывает ей помощь", - говорится в тексте документа.

Суд заявил об отсутствии обстоятельств, смягчающих либо отягощающих административную ответственность подсудимого. "Суд приходит к выводу, что Федотову И.Е. следует назначить наказания в виде административного штрафа в размере 40000 рублей, поскольку назначение такого наказания будет способствовать недопущению совершения им новых правонарушений", - постановил судья Александр Тунгел.

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