Идея вернуть прямые выборы президента Грузии вызвала скепсис у политиков

08 января 2024, 16:37

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Оппозиционная партия "За Грузию" предложила правительству вернуть прямое голосование избирателей на следующих президентских выборах. Представители других оппозиционных партий сочли эту инициативу нереалистичной и неактуальной.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году во втором туре выборов президента Грузии победила Саломе Зурабишвили. В соответствии с поправками в Конституцию Грузии, принятыми 26 сентября 2017 года, эти выборы были последними из проходивших путем прямого голосования. Согласно поправкам, в связи с переходом к парламентской модели правления президент избирается не на пять, а на шесть лет, и начиная с 2024 года, будет избираться избирательной коллегией.

Партия Георгия Гахарии «За Грузию» озвучила инициативу вернуть прямое голосование на следующих выборах президента. Это обеспечит "высокую легитимность и независимость будущего президента, что особенно важно в условиях высокой поляризации во внутренней политике и вызовов безопасности в регионе", говорится в заявлении партии, обнародованном сегодня в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Наличие независимых и в высшей степени легитимных институтов (а не отдельных лиц) в процессе государственного управления жизненно важно для поддержания баланса между ветвями власти и обеспечения баланса. Во всем этом нас убедили политические процессы в стране. Поэтому наша команда, партия "За Грузию", выступит с инициативой внести в Конституцию правила избрания президента, и будущий президент Грузии будет избираться непосредственно гражданами Грузии", - заявила партия.

"За Грузию" предложила правительству начать работу над этим изменением с весенней сессии. "Также просим поддержки у представителей оппозиционных парламентских партий и групп, независимых депутатов. Возвращение процедуры прямых выборов президента Грузии осуществляется в полном объеме до избрания следующего президента", - сказано в заявлении партии.

Член оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе заявил, что поддержит эту инициативу. По его словам, «Стратегия Агмашенебели» всегда выступала за избрание президента народом. "Когда были внесены изменения в Конституцию и изменен порядок избрания президента, мы это не поддержали. Мы всегда были за то, чтобы народ выбирал президента. Это означает большую степень независимости, большую легитимность. Мы, конечно, поддерживаем эту инициативу", - сказал он в эфире телеканала "Пирвели", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла". При этом Манджгаладзе отметил, что "сейчас для народа есть более важные вопросы, чем модели избрания президента".

Оппозиция должна "ставить реалистичные темы и спускаться с небес на землю", заметил в эфире телеканала депутат от партии "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе. По его словам, идея вернуть прямые выборы президента - "хорошая идея, однако это скорее желанная сказка". «Грузинская мечта» не изменит порядок избрания президента парламентом и органами местного самоуправления, сказал Гоциридзе.

"Если оппозиция хочет избирать президента напрямую, ей нужно не только победить на выборах, но и получить конституционное большинство... Нужно строить реалистичные планы – для внесения изменений в Конституцию требуется такое количество голосов, которого у оппозиции нет сейчас и, скорее всего, не будет в будущем. Будущей целью оппозиции должна стать смена правительства и формирование нового коалиционного правительства", - сказал депутат.

Скептически воспринял идею партии "За Грузию" и лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия. "У нас было два президента, избранных прямым путем, но я сомневаюсь, что грузинский народ что-то почувствовал в их присутствии. Я не буду отвечать на эту "блестящую" инициативу Гахарии", - сказал в эфире "Общественного вещателя" Яго Хвичия, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Хвичии, еще многое предстоит сделать, прежде чем изменится порядок избрания президента. "Я думаю, что уже поздновато начинать дискуссию, должны ли мы быть парламентской республикой или президентской, но главное – это власть, которая будет решать, какого президента избрать. До тех пор, пока у вас нет этой силы, я сомневаюсь, что она имеет какой-то особый эффект. Предстоит проделать большую работу, прежде чем мы изменим способ избрания президента", - заявил депутат.

Главная проблема в том, что в Грузии "единоначальный режим управления", пояснил он. "И кто будет третьим, четвертым и пятым человеком, к сожалению, это не имеет большого значения. Поэтому изменение правила не будет иметь какого-либо решающего значения", - сказал Яго Хвичия.

Член парламентского большинства Рати Ионатамишвили заявил, что пересматривать порядок выборов президента нецелесообразно. "Подобная инициатива означает, что у них кризис идей. Сейчас пытаются этот кризис не замечать, но ничего не выйдет. Разговор на эту тему ставит эту команду в курьезную ситуацию, если такая команда вообще существует. В стране существует лучший принцип распределения власти, и его нецелесообразно пересматривать", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, в 2023 году правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции после того, как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили тогда оппозиционеры. Правящая партия попыталась провести процедуру импичмента президента, но 18 октября парламент не смог объявить импичмент, так как за это решение проголосовали 86 депутатов - для вынесения решения требовалось набрать 100 голосов.

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