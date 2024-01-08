Суд утвердил отказ в переводе журналиста Оруджева под домашний арест

08 января 2024, 13:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция в Баку оставила в силе отказ перевести из изолятора под домашний арест директора интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Защита указала на необоснованность его уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2023 года суд отказался перевести из-под стражи под домашний арест директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 (в последние годы вещает в формате YouTube-канала) Азиза Оруджева. Адвокаты назвали это решение необоснованным и указали на нарушение конфиденциальности общения с подзащитным.

27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджев был также обвинен в контрабанде. Сам журналист связал уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Оруджева под домашний арест, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Агиль Лаидж.

"Мы указали на необоснованность в целом привлечения Азиза Оруджева к уголовной ответственности и отсутствие целесообразности содержания его под стражей. На период следствия Оруджев может оставаться на свободе. Он имеет постоянное место жительства в Баку, не намерен уклоняться от суда. С другой стороны, ему запрещен выезд из страны, у него изъят загранпаспорт. Помимо всего прочего, современные электронные средства позволяют отслеживать передвижения лица, находящегося под домашним арестом", - сказал он.

Однако, по словам адвоката, суд оставил жалобу без удовлетворения. "В отношении Азиза Оруджева мы наблюдаем абсолютное игнорирование права. Раньше в похожих делах против журналистов и активистов следствие хотя бы пыталось представлять нечто похожее на доказательства. А сейчас они (следователи) вовсе не утруждают себя поиском «доказательств». Азиза Оруджева преследуют на основе субъективных предположений следствия. Конечно, мы не питали надежды, что апелляционный суд восстановит права Оруджева. Однако нам необходимо было пройти эту процедуру для получения права направления жалобы в ЕСПЧ. Мы уверены, что Страсбургский суд в перспективе признает неправомерность уголовного преследования Оруджева и его заключения под стражу", - сказал адвокат Лаидж.

Он добавил, что Оруджев в суде отверг предъявленные обвинения и связал уголовное дело со своей журналистской работой.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Оруджева. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Азиз Оруджев первоначально был обвинен в незаконном строительстве дома на земельном участке, на который он "не имел прав собственности". "Однако Оруджев приобрел этот участок у конкретного лица, и сделка была оформлена государственным нотариусом. Статус земельных участков на этой территории не определен, и там десятилетиями люди строят дома, подводят к ним коммуникации от коммунальных служб, и ни у кого проблем не возникает. Обвинение в "контрабанде иностранной валюты" также не подкрепляется конкретными фактическими доказательствами. Азиз Оруджев не был пойман с поличным при пересечении границы. Ему брат прислал из-за рубежа небольшую сумму денег, и это не может считаться контрабандой, так как в примечаниях к Уголовному кодексу Азербайджана указано, что контрабандой считается незаконное перемещение через границу денежных средств на сумму, превышающую 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов)", - ранее сказал другой адвокат Оруджева Бахруз Байрамов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.