Российский турист погиб при падении со скалы в Армении

08 января 2024, 04:01

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Около часовни Сурб Саргис в селе Енокаван турист из России, делая селфи, сорвался со скалы и погиб.

По данным спасателей, инцидент произошел 6 января в Тавушской области.

28-летний гражданин России делал селфи на скале, сорвался и погиб, пишут 7 января "Новости-Армения".

Норайр Агабекян фотографировался в районе территории "Хачи Дош" в селе Енокаван. около часовни Сурб Саргис. Спасателям потребовалось два часа, чтобы извлечь его тело, информирует News.am.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2023 года турист из Краснодара сорвался с горы Эльбрус на высоте пяти тысяч метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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