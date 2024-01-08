08 января 2024, 04:01

Российский турист погиб при падении со скалы в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около часовни Сурб Саргис в селе Енокаван турист из России, делая селфи, сорвался со скалы и погиб.

По данным спасателей, инцидент произошел 6 января в Тавушской области.

28-летний гражданин России делал селфи на скале, сорвался и погиб, пишут 7 января "Новости-Армения".

Норайр Агабекян фотографировался в районе территории "Хачи Дош" в селе Енокаван. около часовни Сурб Саргис. Спасателям потребовалось два часа, чтобы извлечь его тело, информирует News.am.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2023 года турист из Краснодара сорвался с горы Эльбрус на высоте пяти тысяч метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 января 2024, 03:02

08 января 2024, 02:03

08 января 2024, 01:04

08 января 2024, 00:05

  • Памятный хачкар разрушен в Карабахе

    Памятный хачкар в Мартакерте, установленный местным жителем, разрушен после перехода города под контроль Азербайджана, заявила сегодня Госслужба охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

07 января 2024, 23:07

  • Боец из Чечни убит в военной операции

    Турпал-Али Мицаев погиб в зоне боевых действий на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 165 бойцов из Чечни.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи