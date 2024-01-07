Участники шествия "Алило" в Тбилиси собрали пожертвования для нуждающихся

07 января 2024, 17:37

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Тысячи человек приняли участие в рождественском шествии "Алило" в Тбилиси. Представители властей и горожане передали пожертвования, которые будут доставлены в дома престарелых и приюты для сирот.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года патриархия Грузии впервые за много лет отменила традиционное рождественское шествие "Алило" из-за COVID-19. В 2022 году шествие "Алило" тоже было отменено в связи с пандемией коронавируса, но в Тбилиси прошел сбор рождественских пожертвований и автопробег. В 2023 году после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Тбилиси прошло рождественское шествие "Алило"

Рождественское шествие "Алило" традиционно проводится в Грузии 7 января. Во время шествия собираются пожертвования, которые затем распределяются по детским домам, домам престарелых и тюрьмам. В 2019 году шествие собрало в Тбилиси тысячи человек.

В Тбилиси прошло рождественское шествие "Алило". Шествие стартовало с площади Республики и закончилось у Троицкого собора. Были перекрыты центральные улицы, в том числе и проспект Руставели. Участники шествия также остановились около парламента, где встретились со спикером парламента Шалвой Папуашвили и другими депутатами. Депутаты приготовили подарки и вручили их детям.

Подарки передавали также горожане и гости Тбилиси. "Я приехала из Гурджани в Кахетии. Привезла чурчхелы, которые потом передадут детским домам или дому престарелых. Пусть порадуются моим подаркам", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц шествия Нателла.

Другая участница шествия, Додо, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уже 20 лет участвует в шествиях, "Здорово чувствовать, что всех объединяют идеи добра и благотворительности. Правда, это должно продолжаться и в течение года", - отметила она.

Марина рассказала, что по состоянию здоровья не может участвовать в шествии, но приготовила сладости и передала их участникам марша "Алило".

Наряду с Тбилиси, рождественское шествие "Алило" также проводится в Гори, Зугдиди и Телави. Традиция "Алило" в Грузии восстановлена около 20 лет назад, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

Собранные продукты будут доставлены в дома престарелых и приюты для сирот - их будут расфасовывать в течение двух дней после сбора даров, сообщил архимандрит Иоане Мчедлишвили.

"Традиция "Алило" особенно важна. В этот день собирают различные продукты питания для нуждающихся людей, и то, что будет собрано, в ближайшие несколько дней будет распределено по домам престарелых и детским домам-интернатам", - привело его слова Sova.news

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