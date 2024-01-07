Военнослужащий осужден в Ставрополе за уклонение от службы

07 января 2024, 14:04

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Суд в Ставрополе приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Вадима Бачурина, признав его виновным в самовольном оставлении места прохождения службы.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Вадим Бачурин ранее служил в Якутске и был переведен в одну из воинских частей в Ставропольском крае. Но вместо этого он уехал в Архангельскую область, чтобы провести время с сыном, а в воинскую часть прибыл только спустя время.

В суде Бачурин заявил, что желает направиться в зону проведения спецоперации на Украине. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, передали 6 января "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Ставропольского гарнизонного военного суда уточняется, что Бачурин признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" (предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Вадима Бачурина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 декабря 2023 года стало известно, что военный суд в Ставрополе приговорил мобилизованного жителя Изобильненского района Николая Полукарова к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, также признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

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