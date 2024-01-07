Последствия непогоды в Грузии. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=tj8gmwPZi18

07 января 2024, 13:24

Непогода нанесла ущерб жителям Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Хулойском муниципалитете Аджарии обильные осадки привели к авариям на линиях электропередачи, из-за чего без света осталось несколько местных сел. В Ванском муниципалитете на Западе Грузии осадки привели к подтоплениям жилых домов. В стране на некоторых трассах введены ограничения на движение транспорта.

В результате обильного снегопада несколько сел в Хулойском муниципалитете Аджарии осталось без электроснабжения, поскольку оказались повреждены линии электропередачи. Движение на дорогах ограничено, из-за этого власти не могут приступить к ремонтным работам.

В муниципалитете Кеда лавина заблокировала дорогу, передал сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Из-за сильного дождя в муниципалитете Вани (край Имерети) в селе Утви сошел оползень, коммунальщики устраняют его последствия. Оползень также заблокировал дорогу, сообщил сегодня в своем эфире телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня ночью в селе Шуамта вышла из берегов река Кумур. Вода подтопила дворы местных жителей, затопила подвалы. Поток воды также повредил мост, соединяющий город Самтредиа (Западная Грузия) с деревней Толи. Коммунальщики начали устранять последствия стихии сегодня утром, задействована тяжелая техника.

На перевале Кутаиси – Алпана – Мамисон было приостановлено движение из-за камнепада, ограничения также были введены на дороге Батуми – Ахалцихе, где из-за сильного дождя сошел оползень, отметил департамент автодорог Грузии, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 7 января жители Батуми пожаловались, что из-за ливня в городе вода затапливает подвалы, по улицам невозможно передвигаться, а власти не реагируют на просьбы очистить дренажные канавы. Ливень вызвал оползень, который перекрыл трассу Батуми – Ахалцихе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Батуми переменная облачность, температура воздуха составляет +17 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. В административном центре Имеретии городе Кутаиси сегодня также переменная облачность, температура воздуха составляет +14 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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