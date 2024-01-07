07 января 2024, 03:35

Ливень создал сложности для жителей Аджарии

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Из-за ливня в Батуми вода затапливает подвалы, по улицам невозможно передвигаться, а власти не реагируют на просьбы очистить дренажные канавы, сообщили местные жители. Ливень вызвал оползень, перекрывший трассу Батуми - Ахалцихе.

На 38-м километре дороги Батуми - Ахалцихе вечером 6 января сошел оползень из-за обильных осадков. Движение по дороге в районе села Гулеби перекрыто, сообщил департамент автомобильных дорог Грузии.

Ведомство также сообщило, что для автомобилей повышенной проходимости есть возможность миновать перекрытый участок по дороге до села Акуца, пишет "Интерпрессньюс".

Жители Батуми пожаловались на трудности, которые вызвал обрушившийся на город ливень. "В дома заливается дождевая вода, По городу невозможно передвигаться", - заявил в эфире "Аджара ТВ" местный житель.

Другой местный житель сообщил, что неоднократно он и другие батумцы обращались к местным властям с просьбой очистить дренажные каналы, однако никто этого до сих пор не сделал.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 января камнепад произошел в Сванетии на 73-м километре трассы Зугдиди-Джвари-Местия, перекрыв единственную дорогу к поселку Местия. Рабочие начали расчистку дороги, сообщил департамент автодорог Грузии. Днем 5 января дорога была расчищена.

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Примечание:

"Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 650 грузовиков", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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