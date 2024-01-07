Контрактник на Кубани приговорен к реальному сроку за самоволку

07 января 2024, 05:33

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Военный контрактной службы из Краснодарского края Николай Кузнецов дважды покидал свою воинскую часть, суд признал его виновным в оставлении части и приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Военный-контрактник Николай Кузнецов осужден за то, что не вернулся в воинскую часть после лечения, пишут 6 января "Кавказ.Реалии"*.

Решение по делу Кузнецова принял Краснодарский гарнизонный военный суд. В решении отмечается, что Кузнецов в феврале прошлого года проходил лечение в военном госпитале. После этого он уехал в Приморско-Ахтарск и на службу вышел лишь через 11 дней. Однако через какое-то время он вновь ушел из части. В сентябре его задержали полицейские.

Суд счел смягчающими обстоятельствами то, что Кузнецов принимал участие в спецоперации на Украине, получил там ранения и был награжден за это. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

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