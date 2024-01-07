Военный из Адыгеи осужден за оставление части

07 января 2024, 00:38

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Южный окружной военный суд утвердил приговор Майкопского гарнизонного военного суда, который приговорил военнослужащего Николая Костина к пяти годам колонии за отсутствие в части более месяца.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Южный окружной военный суд утвердил приговор военнослужащему Николаю Костину, который оставил воинскую часть во время мобилизации, пишут 6 января "Кавказ.Реалии"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, указано, что Костин обжаловал приговор Майкопского гарнизонного военного суда, вынесенный в сентябре прошлого года. Он признан виновным в неявке на службу в срок без уважительных причин. Отсутствовал по месту службы он более месяца. Суд нижестоящей инстанции приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Защитник, обжаловавший приговор, сообщил, что он слишком суров и Костину нужно назначить наказание с применением условного осуждения. В качестве доводов адвокат привел то, что его подзащитный участвовал в спецоперации, получил контузию и оформляет документы ветерана боевых действий. Суд, впрочем, не внял его доводам и оставил приговор в силе.

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