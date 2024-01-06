Суд в Нальчике приговорил офицера к лишению свободы за уклонение от службы

06 января 2024, 14:35

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Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии-поселения офицера из Ингушетии Даги Гадиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Нальчикский гарнизонный суд приговорил офицера Даги Гадиева к пяти годам колонии-поселения, признав его виновным в самовольном оставлении части. Подсудимый объяснил свое отсутствие уходом за больной матерью, но суд отверг этот аргумент, указав, что у Гадиева есть родные сестры и дееспособный отец, которые могли ухаживать за ней, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Гадиев был обвинен по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок свыше месяца), предусматривающей от пяти до 10 лет лишения свободы.

Карточка дела обновлена 28 декабря 2023 года, в ней опубликован текст приговора, вынесенного 30 ноября 2023 года. Согласно документу, офицер-контрактник Даги Гадиев "с целью временно уклониться от прохождения военной службы, чтобы отдохнуть и провести время по своему усмотрению с родственниками, то есть без уважительных причин, не явился на службу в войсковую часть".

Суд пришел к выводу, что Гадиев "проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства" в Ингушетии, после чего добровольно прибыл в войсковую часть. "Подсудимый Гадиев виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал в полном объеме", - указано в приговоре.

Свидетели, отец и сестры подсудимого, "каждый в отдельности, показали, что подсудимый находился по месту жительства родителей в с. <адрес>" и помогал в уходе за больной матерью. "В случае отсутствия подсудимого по месту жительства уход за матерью осуществляли бы его дееспособный отец, проживающий в одном доме с матерью, и две сестры", - говорится в тексте документа.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Гадиева, суд счел "активное способствование расследованию преступления", а также "чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины и беременность гражданки [...], с которой подсудимый заключил религиозное бракосочетание".

"Суд считает, что фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем суд […] полагает возможным изменить […] категорию совершенного Гадиевым преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, на менее тяжкую, а именно с тяжкого преступления на преступление средней тяжести. […] Отбывание наказания подсудимому следует назначить в колонии-поселении", - указано в приговоре.

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