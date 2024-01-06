06 января 2024, 02:51

Житель Таганрога задержан за угрозу взорвать гранату в магазине

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В одном из магазинов Таганрога мужчина угрожал продавщице гранатой, требуя вернуть деньги за купленный алкогольный напиток. Его задержали сотрудник полиции и покупатель. Граната, найденная у мужчины, оказалась боевой.

В Таганроге 5 января задержан мужчина, который угрожал продавщице гранатой.

Сотрудник полиции задержал в одном из магазинов Таганрога ранее судимого мужчину, который требовал у продавщицы вернуть деньги за алкоголь и угрожал взорвать ручную гранату, пишет 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу донского главка МВД.

По данным ведомства, сотрудник полиции стал свидетелем инцидента и задержал мужчину. Ему помог посетитель магазина. Экспертиза выяснила, что граната, которая была у мужчины, боевая Ф-1. Задержанный заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело, сообщает Donnews.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале октября 2023 года в поле около Таганрога фермеры обнаружили тайник, в котором находилось несколько самодельных взрывных устройств.

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Примечание:

"Житель Ростовской области пострадал при взрыве снаряда", "Крупный схрон с оружием найден в подвале ростовской многоэтажки", "Схрон с оружием и взрывчаткой найден в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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