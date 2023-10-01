Схрон с тремя самодельными взрывными устройствами найден в Ростовской области

01 октября 2023, 03:08

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В поле неподалеку от Таганрога фермеры обнаружили тайник, в котором находилось несколько самодельных взрывных устройств.

Фермеры занимались подготовкой поля к осени. Под кустом они нашли замаскированный схрон.

В схроне было три самодельных взрывных устройства. Одно из них было в алюминиевой банке, два других - просто в пакете, обмотанные красной пленкой. К ним были прикреплены запалы от гранат РГД-1, а сами СВУ были начинены 40-миллиметровыми саморезами, сообщает 30 сентября телеграм-канал Mash.

Фермеры самостоятельно вытащили запалы и сообщили о находке в полицию, пишет 30 сентября "Ростов-газета".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле в Ростовской области пограничники нашли тайник, в котором было 14 гранат Ф-1 и РГД-5.

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