06 января 2024, 00:53

Высокопоставленный офицер армии Армении обвинен в отмывании денег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, который в разные годы занимал другие высокие посты в ведомстве, обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры Армении, в период с 1999 по 2017 годы он занимал разные военные посты в министерстве обороны страны. В частности, был командующий 5-м армейским корпусом министерства обороны, командующим 2-м армейским корпусом и др.

Прокурор возбудил уголовное дело в отмывании средств в особо крупных размерах на сумму в 261 миллион драмов (более 619 тысяч долларов). Кроме того, в рамках дела, расследуемого в Антикоррупционном комитете, он обвинен в сокрытии данных об имуществе и доходе в особо крупных размерах, подлежащих декларированию, пишут 5 января "Новости-Армения".

Издание отмечает, что в указанный период времени заместителем начальника Генштаба ВС Армении был Айказ Багманян.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в конце ноября было утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего министра обороны Армении Вигена Саркисяна, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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