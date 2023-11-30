Дошло до суда дело бывшего министра обороны Армении Саркисяна

30 ноября 2023, 01:11

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Генпрокуратура Армении утвердила обвинительное заключение по делу Вигена Саркисяна, возглавлявшего министерство обороны страны в 2016-2018 годах. Дело о злоупотреблении полномочиями рассмотрит Антикоррупционный суд.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Генпрокуратура Армении обвинила Вигена Саркисяна в злоупотреблении полномочиями, и суд удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте. Виген Саркисян, который находится в США, назвал обвинение "политическим преследованием". 27 марта Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Саркисяна.

Помимо бывшего министра обороны, по делу подозреваются пять членов жилищной комиссии, которая распределяла предназначенное для военнослужащих жилье. По версии следствия, злоупотребления были допущены при распределении квартир в жилом доме, построенном для военных в ереванском районе Ачапняк. Как полагают следователи, в январе 2018 года Саркисян дал указание центральной жилищной комиссии Минобороны выдать 26 квартир в этом доме военным, которые не стояли в очереди. Еще три квартиры получили люди, которые не были военными.

Генпрокуратура Армении 29 ноября передала в суд уголовное дело против Вигена Саркисяна, который до сих пор находится в розыске. Процесс по его делу будет проходить в заочном режиме.

Согласно обвинительному заключению, Саркисян в 2018 году лично участвовал в распределении более 70 квартир, предназначенных для военнослужащих. Речь идет о жилье в ведомственном доме Минобороны Армении, расположенном на улице Асратяна в Ереване, сообщило информагентство "Арменпресс".

Министр поручил выдать 26 из этих квартир военным, чья очередь на улучшение жилищных условий еще не подошла. Кроме того, трое людей, которые вовсе не являлись военнослужащими, но работали в администрации Минобороны, также поручили квартиры по распоряжению Саркисяна, утверждает обвинение.

Генпрокуратура Армении 12 июля инициировала международный розыск Вигена Саркисяна, отмечает информагентство "Новости-Армения".

Сам Виген Саркисян по состоянию на 1.00 мск сегодня не комментировал на своей странице в соцсети передачу дела в суд. Последние общедоступные на сегодняшний день его публикации в Facebook* датированы августом 2022 года.

Виген Саркисян возглавлял министерство обороны Армении с осени 2016 года, вскоре после назначения на должность он вступил в правящую Республиканскую партию Армении. В отставку Саркисян ушел в мае 2018 года - после того, как лидер РПА Серж Саргсян объявил о своей отставке с поста премьер-министра.

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