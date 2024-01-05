Аналитики поспорили о возможности проверки Кунижева на коррупцию

05 января 2024, 21:57

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Данные о дорогой недвижимости родственников должны стать поводом для проверки чиновника, указали юристы, комментируя сообщение о дорогой московской квартире в собственности жены вице-премьера Кабардино-Балкарии Муаеда Кунижева. Владение дорогими квартирами и машинами широко принято на Северном Кавказе, а общество в последнее время мало интересуется историями о коррупции, возразил политолог.

Как писал "Кавказский узел", издание "Акценты юга" сообщило, что жена вице-премьера Кабардино-Балкарии Муаеда Кунижева является собственницей квартиры в Москве стоимостью не менее 100 миллионов рублей, при этом доход Кунижева за 2021 год составил лишь 1,3 миллиона рублей, а за последние 10 лет максимальный уровень годового дохода составил 2,25 миллиона рублей.

Теоретически подобная публикация должна вести к проверке либо со стороны правоохранительных органов, либо внутриведомственной, отметил юрист Михаил Беньяш*. "Но по факту это практически не работает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Возможность проверки зависит от того, когда было приобретено данное имущество, отметил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. "Чиновники перед поступлением на госслужбу составляют декларации, в которых подробно указывают какое имущество им принадлежит. Так вот наличие этого имущества у их родственников инкриминироваться им не может. А вот если эти активы, чья стоимость существенно превышает официальные доходы, появились у родственников чиновника во время его нахождения на госслужбе, то тогда подобная статья может стать основанием для проверки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Практика владения родственниками госчиновников дорогой недвижимостью и автомобилями особенно распространена в регионах "которые про особенностям исторического развития ближе не к европейским странам, а к средневековым султанатам, где подавляется деятельность общественных институтов", сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Дмитрий Орешкин. "К числу подобных регионов относятся прежде всего республики Северного Кавказа, но не только они. Там это просто рутинизируется", - заявил эксперт.

При этом, по его мнению, в текущей политической ситуации людям стало не до новостей о коррупции. "Лет пять назад это вполне действовало, а сейчас – уже нет. Сейчас преобладает оценка 17-18 веков – есть царь, он правит страной, и то, что его слуги берут - это вполне в порядке вещей. Те, кого это не устраивает – или в эмиграции или сидят тихо и не высовываются, а большинство составляют те, кому нравиться восхищаться царем-батюшкой", - заключил он.

ЖК "Кутузовский", где по данным издания "Акценты юга" располагается квартира, принадлежащая жене Муаеда Кунижева, введен в эксплуатацию в 2006 году, следует из информации на сайте застройщика, инвестиционно-строительной компании "Флэт и Ко".

Муаед Кунижев в это время работал на государственной службе, следует из данных на сайте правительства Кабардино-Балкарии. Так, с 1988 по 1994 годы он работал в Коломенском домостроительном комбинате, на должностях от инженера-экономиста до замначальника по экономическим вопросам. в 1994 году он перешел на госслужбу, возглавив комитет экономики в Коломне Московской области. В 1995 года работал начальником налоговой инспекции Коломны, а с 2002 года - начальником межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Московской области. В 2011-2012 годах работал начальником межрайонной ИФНС России № 3 по Московской области. в 2012-2013 годах - начальником организационно-аналитического управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. В 2013 году назначен на должность советника руководителя этой службы. В 2019 году стал помощником министра по делам Северного Кавказа. В 2019 году Кунижев пришел работать в правительство Кабардино-Балкарии заместителем главы правительства, а в октябре 2020 года стал первым заместителем главы правительства республики.

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