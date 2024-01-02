ЖК Кутузовский находится недалеко от "Москва Сити". Фото с сайта проекта https://kutuzovskiy.moscow/

02 января 2024, 19:47

Жена вице-премьера Кабардино-Балкарии оказалась владелицей дорогой квартиры в Москве

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Жена вице-премьера Кабардино-Балкарии Муаеда Кунижева является собственницей квартиры в Москве стоимостью не менее 100 миллионов рублей, при этом доход Кунижева за 2021 год составил лишь 1,3 миллиона рублей, а за последние 10 лет максимальный уровень годового дохода составил 2,25 миллиона рублей.

Квартира за 100 миллионов рублей есть в собственности у жены вице-премьера Кабардино-Балкарии Муаеда Кунижева, сообщило сегодня издание "Акценты Юга" со ссылкой на протокол собрания собственников жилья, где среди собственников указана супруга вице-премьера Иннеса Кунижева. В протоколе указан адрес проживания - Дохтуровский переулок, номер дома на видео, опубликованном в YouTube-канале издания скрыт.

В декларации о доходах за 2021 год, которая опубликована в открытом доступе утверждается, что за 2021 год доход Кунижева составили 1 миллион 301 тысячу рублей. У супруги и ребенка доходов не было. В декларации указано, что супруга владеет квартирой площадью 165 квадратных метров. В другие годы доход Кунижева немногим превышал 2,25 миллиона рублей или был ниже. Самая ранняя декларация чиновника о доходах есть в открытом доступе за 2013 год, когда он занимал должность в федеральной службе бюджетного надзора, как следует из декларации, тогда доход чиновника составил 1,75 миллиона рублей, квартира на тот момент уже была приобретена.

Как следует из биографии Муаеда Кунижева, опубликованной на сайте правительства Кабардино-Балкарии, лишь с 1988 по 1994 год он работал в Коломенском домостроительном комбинате а должностях инженера-экономист, начальника планово-экономического отдела, заместителя начальника ДСК по экономическим вопросам. С 1994 года он занимает различные должности в государственных структурах.

В Дохтуровском переулке расположен жилой комплекс бизнес-класса ЖК "Кутузовский", следует из сервиса "Яндекса карты".

Квартира площадью меньшей, чем принадлежащая семье Кунижева, 152 квадратных метра, на сервисе "Яндекс.недвижимость" продается за 100 миллионов рублей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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