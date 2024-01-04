Активисты заявили об угрозе разрушения древнего собора в Никорцминде

04 января 2024, 23:58

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Никорцминдский собор, построенный в XI веке и признанный выдающимся памятником древнегрузинской архитектуры, находится под угрозой разрушения из-за протечек кровли, заявили активисты организации "Европа – наш дом". Агентство культурного наследия назвало их заявление не соответствующим действительности, сославшись на итоги летнего мониторинга.

Представитель неправительственной организации "Европа – наш дом" Торнике Бараташвили опубликовал в социальной сети фотографии повреждений на стенах Никорцминдского собора. Как отмечает активист, фундамент и стены собора промокают от таяния снега, из-за чего изменился цвет камня, хотя здание должно быть защищено от протечек - крышу храма ремонтировали только в 2017-2019 годах.

Грузинское Агентство культурного наследия отреагировало на публикацию активиста, заявив, что объект культурного наследия сотрудники ведомства обследовали только в августе 2023 года.

"Было проверено состояние кровли собора, а также экстерьера и интерьера. В результате мониторинга было установлено, что помимо незначительных травм, состояние памятника удовлетворительное. Храм не имеет конструктивных проблем, вода не проникает в интерьер, а визуальный осмотр не свидетельствует об ухудшении состояния настенной живописи. Поэтому информация о том, что памятник находится в опасности и находится под угрозой разрушения, не соответствует действительности", - цитирует заявление чиновников телекомпания "Мтавари архи".

Организация "Европа – наш дом" возразила в ответ на это заявление, что сотрудники Агентства культурного наследия проводили обследование в Никорцминдском соборе летом, в сухой сезон, а проблемы возникли зимой. По словам Торнике Бараташвили, сотрудники ведомства должны реагировать даже на незначительные повреждения объекта культурного наследия.

"Они говорят, что в августе 2023 года не обнаружили там никаких проблем. Мы утверждаем, что проблемы есть сегодня, распространяем не только заявление, но и визуальный материал, фото и видео. К сожалению, (чиновники) находятся в том же режиме, в котором они были в случае с Гелати, отвечают (на критику) нападением", - заявил активист в эфире телеканала.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января эксперты Национального центра истории грузинского искусства и охраны памятников заявили, что проблемы реставрации Гелатского монастыря не решаются, а принятые меры не помогают. Купол храма в Гелати так и не удалось накрыть временной кровлей для защиты фресок, пострадавших от воздействия дождевой воды, в некоторых случаях состояние настенной живописи является критическим, констатировали в конце ноября члены Комитета по реабилитации монастыря.

Никорцминдский собор - действующая православная церковь, здание крестово-купольного храма признано шедевром национальной архитектуры. Особенностью собора, сооруженного 1010-1014 годах, является то, что за столь долгое время существования он не подвергся существенным изменениям. Притворы с юга и запада были пристроены позднее, но тоже в XI веке. Интерьер украшен фресками XVII века и отличается богатым орнаментом.

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