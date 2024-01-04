Небоевые потери армии Азербайджана выросли на два человека

04 января 2024, 21:31

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Двое военнослужащих армии Азербайджана погибли сегодня в результате аварии в Лачинском районе, сообщило минобороны и отчиталось о начале расследования инцидента.

"Кавказский узел" писал, что 26 ноября 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Эти потери, по данным института, составили не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них являются боевыми потерями, а 46 - небоевыми.

Авария произошла сегодня в горной местности со сложным рельефом в Лачинском районе, в результате на месте происшествия скончались военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сяхавят Фярасят оглу, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

Ведется расследование аварии, унесшей жизни двух военных, добавило ведомство.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, по итогам которой была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. За два дня боевых действий в Карабахе погибли 192 азербайджанских силовика и один мирный житель, еще 512 человек получили ранения, сообщили власти Азербайджана 27 сентября.

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