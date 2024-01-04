Международный аэропорт Волгограда. Фото пресс-службы аэропорта https://airportvolgograd.ru/mediacenter/photo/open2/

04 января 2024, 10:37

Прокуратура отчиталась о проверке после экстренной посадки самолета в Волгограде

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Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за падения давления в пассажирском салоне. Транспортная прокуратура отчиталась о начале проверки на соблюдение правил безопасности.

По данным сервиса Flightradar, самолет рейса Москва – Махачкала почти через час после взлета два раза подал сигнал тревоги, а затем начал снижение.

Airbus A320 "Уральских авиалиний" в 11.54 мск 3 января совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам, привел 3 января ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

Самолет в полете провел около 1,5 часов, в Махачкалу он должен был прибыть около 13.00 мск, сказано в сообщении.

Airbus A320 совершил экстренную посадку из-за падения давления в пассажирском салоне, пояснила Росавиация. Транспортная прокуратура Свердловской области отчиталась о начале проверки на предмет соблюдения требований безопасности. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, отметили 3 января "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 5 мая 2019 года авиалайнер SSJ-100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился и загорелся в аэропорту Шереметьево. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. 41 человек погиб. В их числе жители Дагестана, Волгоградской области и Краснодарского края.

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Примечание:

"Погибший при авиакатастрофе в Шереметьево похоронен в Дагестане", "Открыто прямое авиасообщение между Сочи и Брянском", "Родные жертв катастрофы Ту-154 под Сочи подали иск в суд Лондона".

Автор: "Кавказский узел"

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