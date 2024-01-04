Граждане Украины после освобождения из колоний юга России полгода ожидают депортации

04 января 2024, 07:40

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Отбывавшие сроки наказания в колониях Волгоградской области и Краснодарского края граждане Украины по полгода вынуждены ожидать в депортационных центрах отправки на родину. МВД им запретило въезд в Россию, а домой они не могут вернуться из-за специальной военной операции.

МВД подало иски в Дзержинский суд Волгограда и Гулькевичский районный суд в Краснодарском крае с требованием поместить в депортационные центры граждан Украины, освободившихся из российских колоний. Из-за военной операции эти люди по полгода вынуждены ожидать депортации.

36-летний Иван Синишин был ранее осужден на Украине за кражу, но остаток срока он отбывал колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области. Синишин был вывезен в эту колонию из зоны военной операции. После освобождения управление МВД по Волгоградской области запретило Синишину въезд в Россию, ведомство при этом не объяснило, каким образом гражданин Украины оказался в России. Суд удовлетворил иск МВД и поместил Синишина в депортационный центр на 180 дней, передали 3 января "Кавказ. Реалии"*.

Аналогичное решение Дзержинский суд Волгограда вынес в отношении 41-летнего гражданина Украины Николая Гупало. Ранее он был приговорен в Крыму к году заключения за грабеж и вождение автомобиля в состоянии опьянения. После того, как он отбыл срок наказания волгоградской ИК-12, суд принял решение о его депортации. Гупало был помещен в депортационный центр на 120 дней, сообщается в карточке дела на сайте суда.

В 2017 году гражданин Украины Сергей Савчин приговорен к восьми годам заключения за разбой и грабеж. Окончание срока наказания он отбывал в Волгоградской области, куда был перевезен из зоны военной операции. После освобождения Савчина МВД также запретило ему въезд в Россию, Савчина поместили в депортационный центр на полгода.

Аналогичные иски от МВД рассмотрел Гулькевичский районный суд Краснодарского края. Суд в частности на полгода поместил в депортационный центр гражданина Украины Сергея Раковского, которому запрещен въезд в Россию. Раковский ранее был осужден в Краснодарском крае, сообщается в карточке дела на сайте суда.

С августа 2023 года в депортационном центре Гулькевичского района ожидает депортации гражданин Украины Максим Чумаков. С ноября 2022 года там же содержатся граждане Украины Максим Илюхин, Станислав Прокопчук и Вадим Левченко. Карточки их дел также опубликованы на сайте Гулькевичского районного суда.

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря 2023 года стало известно, что суд в Волжском по иску Генпрокуратуры признал экстремистами украинского предпринимателя Константина Ефименко и его сестру Елизавету Андрееву и конфисковал их российские предприятия, в том числе компанию из Волжского "ВАТИ-Авто" и Волжский завод текстильных материалов.

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