Две компании граждан Украины конфискованы в Волжском

13 декабря 2023, 14:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волжском по иску Генпрокуратуры признал экстремистами украинского предпринимателя Константина Ефименко и его сестру Елизавету Андрееву и конфисковал их российские предприятия, в том числе компанию из Волжского "ВАТИ-Авто" и Волжский завод текстильных материалов.

Волжский горсуд 12 декабря удовлетворил иск заместителя генпрокурора о запрете "деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности" и обращении в доход государства имущества, принадлежащего этим людям, сообщает сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В основу иска легли материалы проверки, проведенной УФСБ по Волгоградской области, отмечается в публикации в телеграм-канале пресс-службы судов. "По решению суда на территории Российской Федерации запрещена деятельность объединения, членами которого являются уроженцы г. Белая Церковь Киевской области Украины Константин Ефименко и Елизавета Андреева", - говорится в сообщении.

В доход России обращены ценные бумаги ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», фактически подконтрольных Константину Ефименко, а также доли в уставном капитале ООО «Колодка-Композит», ООО «Научно-производственное объединение «Завод тормозных механизмов», ООО «Вати-Авто», ООО «Волжский завод текстильных материалов» и ООО «Темак-Инжиниринг». "Решение суда обращено к немедленному исполнению", - говорится в публикации.

Речь идет про промышленный холдинг, продукция которого используется для производства самолетов, вертолетов и боевых машин пехоты. Заседание Волжского горсуда прошло в закрытом режиме, сообщил поздно вечером 12 декабря "Коммерсант".

По данным источников издания, российские силовики выяснили, что бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ).

В частности, Белоцерковский благотворительный фонд имени Ефименко выступает одним из спонсоров ВСУ. Через эту организацию, по данным российских силовиков, собираются средства на нужды украинской армии, а волонтеры фонда приобретают военным продукты, шьют одежду и маскировочные сети.

Как президент украинского ООО «Биофарма Плазма» Константин Ефименко также использует ресурсы этой компании для приобретения и поставок украинским военным дронов, тактических рюкзаков, аптечек, медикаментов, продуктов питания. При этом все свои активы в России Ефименко, по данным Генпрокуратуры, передал Елизавете Андреевой.

Среди таких активов - расположенный в Свердловской области «Уральский завод авто-текстильных изделий», который специализируется на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов для транспортных, промышленных и строительных предприятий. Дочерними предприятиями этой компании являются АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), ООО «Вати-Авто», ООО «Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов"», ООО «Колодка-Композит», ООО «Темак-Инжиниринг» и ООО «Волжский завод текстильных материалов» , пишет издание.

Основными заказчиками и потребителями продукции промышленного холдинга, в который входят компании на территории Волгоградской, Свердловской, Ярославской областей и Татарстана, являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты. Как указано в исковом заявлении, всё это свидетельствует "об особой значимости предприятий холдинга для обороноспособности российского государства и недопустимости их нахождения в собственности лиц, преследующих цели, направленные против России".

При этом, по данным прокуратуры, 96,7% акционерного капитала ПАО «УралАТИ» (не менее 2,15 миллиона акций) и 59% АО «Фритекс» (37,8 тысячи акций) принадлежит кипрскому офшору «Темак Лимитед», директором и мажоритарным акционером которого является компания «Темак Груп Лимитед», принадлежащая Елизавете Андреевой.

Как считает истец, до вступления в российское гражданство в августе 2022 года Елизавета Андреева носила имя и фамилию Мария Ефименко, которые сменила, чтобы «скрыть свою родственную связь» с Константином Ефименко, сообщило издание, отметив, что с августа 2022 года Елизавета Андреева находится в ОАЭ.

По данным издания, Генпрокуратура в своем иске просила суд запретить деятельность Ефименко и Андреевой в России, а подконтрольные им предприятия в России передать Росимуществу. Получить комментарии ответчиков и их представителей не удалось, сообщило издание.

По состоянию на 14.25 мск, информация на сайте зарегистрированной в Волжском компании ООО "ВАТИ-Авто" недоступна. "На сайте ООО «ВАТИ-Авто» проводятся работы по его обновлению. Приносим свои извинения за возможные временные неудобства", - говорится в сообщении на главной странице сайте. В шапке сайта указано, что компания относится к группе Temac.

На сайте ООО «ВЗТМ» (Волжский завод текстильных материалов), которое относится к Группе компаний "ВАТИ", последняя публикация датирована 10 октября 2016 года. В ней говорится о начале выпуска нового продукта - штукатурной сетки из базальтового волокна.

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