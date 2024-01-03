Власти Астрахани отменили массовые новогодние мероприятия

03 января 2024, 04:02

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На фоне увеличения числа обстрелов со стороны Украины власти Астрахани отменили запланированные ранее массовые новогодние мероприятия.

Об отмене новогодних праздников администрация Астрахани сообщила 2 января в своем телеграм-канале.

"Вечерняя праздничная программа 2 и 7 января на территории парка "Аркадия", а также "Новогодний экспресс" в парке Знаний, на аллее Газовиков и в сквере Строителей отменяются", – сказано в сообщении.

Причиной отмены мероприятий власти города назвали происходящие в стране события.

"Кавказский узел" также писал, что 31 декабря Минобороны отчиталось, что военные в Ростовской области сбили три беспилотника, направленных со стороны Украины.

30 декабря украинские военные подвергли обстрелу Белгород, в результате чего погибло как минимум 25 человек, пострадали не менее 100 человек. 2 января городе также был обстрелян со стороны Украины, ранения получили 11 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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