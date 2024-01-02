Военный из Волгоградской области осужден по делу о взятках за отказ от отправки на фронт

02 января 2024, 16:10

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Павел Чайченко, служивший в одной из частей Волгоградской области, получил четыре года колонии за передачу командованию части взяток от двух военнослужащих, которые просили не отправлять их в зону военных действий на Украине.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор Павлу Чайченко, признанному виновным в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам дела, за 900 тысяч рублей он пообещал двум военнослужащим, что их оставят в пункте постоянной дислокации части без отправки на фронт. Чайченко приговорен к четырем годам колонии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Южного окружного военного суда, в ноябре 2022 года к Чайченко обратился его знакомый, который попросил "решить вопрос" о судьбе двух военнослужащих с тем, чтобы не отправлять их в зону проведения СВО. Чайченко договорился со своим бывшим сослуживцем, который попросил передать ему 450 тысяч рублей за человека, чтобы в дальнейшем передать эти деньги одному из руководителей части. Чайченко получил деньги и передал их посреднику.

Суд отказался рассматривать как смягчающее обстоятельство явку с повинной, так как следствию стало известно о преступлении до его обращения в правоохранительные органы, и к моменту когда он пришел с повинной, против Чайченко было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие ребенка, активное способствование расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, участие в специальной военной операции и положительные характеристики. При этом апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения, приговор - четыре года колонии общего режима - оставлен в силе, следует из решения, опубликованного на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к двум годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника из Волгоградской области Романа Семака, признав его виновным уклонении от воинской службы.

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