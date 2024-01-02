Астраханцы призвали чиновников решить проблему с подтоплением улиц

02 января 2024, 05:57

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Житель Астрахани опубликовал в соцсети видео, на котором пенсионерка-инвалид с ходунками переходит улицу по воде. Другие горожане раскритиковали в комментариях чиновников за равнодушие к проблеме с подтоплением улиц, и призвали их привести ливневки в надлежащее состояние.

Как сообщал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно ранее жаловались на проблему с канализацией и подтоплением улиц. В частности, 4 ноября 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения.

5 февраля 2023 года астраханские власти отчитались, что выделили 512 миллионов рублей на ремонт трех ливневых насосных станций. Из-за коррупции высока вероятность, что проблема с ливневой канализацией в Астрахани как была, так и останется, заявили местные жители в соцсети.

Видео, на котором показано как пожилая женщина-инвалид с ходунками идет по подтопленной улице, было опубликовано 31 декабря в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань". Женщина идет по воде в туфлях.

"Вот как плавают инвалиды на Сун Ят-Сена, 64Б", – сказано в описании ролика.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 107 тысяч пользователей, на 05.55 мск 2 января набрал 277 отметок с реакцией пользователей и 94 комменария. Часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Это издевательство над людьми", – написала София Савельева.

"В ледяной воде, кошмар! [Губернатор Астраханской области] Игорь Бабушкин, примите меры", – потребовала Анастасия Сергеевна.

"Интересно, мэру, губернатору не стыдно?" – поинтересовался Саша Сергеев.

"Смотрю и слёзы из глаз. Когда уже это всё закончится? Когда дадут дорогу молодым коренным астраханцам, чтобы решали все эти вопросы ? Обидно, за все, что сейчас происходит с нашим родным городом – кругом собаки, канализации, которые текут, лужи, которые всё никак не высохнут. Сам был свидетелем того, что после больших снегопадов, в период оттаивания снега , образовались огромные лужи, приезжали машины, кидали шланг, фотали, тут же сворачивались и уезжали. Видимо просто для отчетности. Ничего не поменяется в этом городе", – считает Роман Романов.

Другая часть комментаторов призвала власти решить в городе проблему с канализацией.

"Так быть не должно! Я понимаю, что во всем городе проблема с канализацией, но можно же как-то мониторить ситуацию и приезжать в первую очередь на самые срочные случаи", – считает Stina Mivich.

"Ливневка в лучшем случае одна на улиц , и то редко где, а вода знаете куда уходит? В подвалы. А потом дома падают, так как сезонами она там стоит", – отметила Любовь Макарьева.

"Пишите [главе Следкома Александру] Бастрыкину, он возьмёт это дело под контроль. Только не тяните время, и видео, и фото – все скиньте. И на сайт президента России скиньте все, что происходит. Не бросайте это дело. Бейтесь до конца", – посоветовал Олег Рыбалкин.

На 05.55 мск 2 января на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалобы горожан на проблему с подтоплением улиц.

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