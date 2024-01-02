С 25 по 31 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе ранены три человека

02 января 2024, 02:23

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За неделю с 25 по 31 декабря 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе ранены трое: предполагаемый боевик и двое гражданских. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

В Сунженском районе 25 декабря полицейские после перестрелки задержали двух человек. В 11.20 мск в полицию поступило сообщение о том, что в Карабулаке из автомобиля «Мерседес-бенц»был обстрелян автомобиль «Лада Гранта», водитель которого был ранен в руку. Полицейские ввели план «Перехват». У въезда в село Нестеровское сотрудник полиции попытался остановить Мерседес, но водитель продолжал движение. Полицейские несколько раз выстрелили в сторону автомобиля, который вскоре столкнулся с другим автомобилем и остановился. «Водитель и получивший ранение пассажир попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. Также в ногу был ранен мужчина, находившийся в момент происшествия неподалеку от стационарного поста», сообщило МВД. В «Мерседесе» найдены переделанный в боевое оружие травматический пистолет, маски с прорезями, два ножа, светошумовая граната, две рации и боеприпасы к стрелковому оружию.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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