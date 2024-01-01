Контрактник с Кубани приговорен к сроку в колонии за самовольное оставление части

01 января 2024, 18:14

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Военный суд приговорил контрактника с Кубани Леонида Антоновского к трем годам колонии, признав его виновным в уклонении от службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Гарнизонный суд в Краснодаре приговорил контрактника Леонида Антоновского к трем годам колонии, признав его виновным в уклонении от службы. Военнослужащий также лишен воинского звания "старший сержант", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По версии суда, Антоновский дважды отсутствовал на службе в период с августа по октябрь 2023 года. Суд признал смягчающими обстоятельствами его участие в военной операции на Украине, статус ветерана боевых действий и наличие на воспитании двух детей, пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте суда, Леонид Антоновский был обвинен по части 2.1 (самовольное оставление части или места службы на срок от двух до 10 суток) и части 3.1 (самовольное оставление части или места службы на срок от 10 суток до месяца) статьи 337 УК РФ, предусматривающим соответственно до пяти лет и до семи лет лишения свободы.

Карточка дела обновлена 23 декабря 2023 года, в ней опубликован текст приговора, вынесенного 6 декабря. Согласно приговору, Антоновский без уважительных причин отсутствовал на службе с 29 августа по 4 сентября 2023 года, после чего сам вернулся в войсковую часть, а также, "желая отдохнуть от военной службы", отсутствовал в части с 22 сентября по 2 октября 2023 года, после чего был найден сотрудниками военной комендатуры Ейска.

"За время прохождения военной службы неуставные взаимоотношения к нему не применялись, всеми видами положенного довольствия он обеспечивался в полном объеме и в срок. В период отсутствия на службе он ничем не болел, на лечении не находился. Каких-либо иных причин отсутствовать на военной службе у него не было, стечения тяжелых жизненных обстоятельств у него не было. Свою вину в инкриминируемых ему деяниях признает и полностью раскаивается в содеянном", - говорится в приговоре.

В прениях гособвинитель смягчил обвинение Антоновскому, "исключив из предъявленного обвинения по обоим составам квалифицирующий признак объективной стороны преступления «в условиях вооруженного конфликта», как необоснованно вмененный".

Суд приговорил Антоновского по части 2.1 ст. 337 УК РФ к полутора годам лишения свободы, а по части 3.1 этой статьи – к 2,5 года лишения свободы. "Назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением […] воинского звания «старший сержант»", - решил судья.

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