Силовики в Ереване освободили лидера партии "Сила Родины"

31 декабря 2023, 15:34

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Освобожден задержанный в аэропорту Еревана председатель партии "Сила Родины" Тигран Арзаканцян, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что 57-летнего председателя партии "Сила Родины" Тиграна Арзаканцяна задержали сотрудники безопасности аэропорта в Ереване, в его сумке было найдено 16 патронов к огнестрельному оружию. Полицейские доставили Арзаканцяна в Следственный комитет, где в отношении него возбуждено уголовное дело.

Тигран Арзаканцян отпущен на свободу, сообщил представитель Следственного комитета Армении.

По словам сотрудника ведомства, возбуждено уголовное производство, но не уголовное преследование, по статье 335 УК Армении (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов). Следователи выясняют, на законных ли основаниях Арзаканцян перевозил патроны, пишет News.am.

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