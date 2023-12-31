Суд в Ростове-на-Дону отказал в компенсации родственнице погибшего военного

31 декабря 2023, 07:19

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказался взыскать с Минобороны четыре миллиона рублей компенсации в пользу родственницы военнослужащего, которого в зоне проведения спецоперации на Украине застрелил из автомата сослуживец.

Согласно материалам дела, находясь в зоне проведения спецоперации на Украине, военнослужащий Павел Чемоданов сделал несколько выстрелов из чужого автомата по дому, в котором находился другой российский военный. От полученных ран тот скончался.

Ростовский гарнизонный суд приговрил Чемоданова к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, признав его виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть. Защита обжаловала приговор и суд смягчил наказание, сократив срок заключения на месяц, передали 30 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Родственница погибшего военного подала на Минобороны в суд иск о компенсации морального вреда, в котором потребовала взыскать в министерства четыре миллиона рублей. Она заявила, что Чемоданов убил ее родственника, во время исполнения обязанности военной службы. Минобороны пояснило, что Чемоданов взял чужой автомат и стрелял из него без приказа командира, сказано в постановлении, опубликованном на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что в компенсации участникам СВО и их семьям суды ранее отказывали и в других регионах юга России и Северного Кавказа. Так, 30 декабря стало известно, что суд отказался назначить инвалиду из Дагестана Нурадилу Багаутдинову компенсацию за то, что он был мобилизован и отправлен в зону проведения военной операции на Украине без медицинского освидетельствования.

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