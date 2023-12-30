Инвалиду из Дагестана отказано в компенсации за участие в СВО

30 декабря 2023, 07:11

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Суд отказался назначить инвалиду из Дагестана Нурадилу Багаутдинову компенсацию за то, что он был мобилизован и отправлен в зону проведения военной операции на Украине без медицинского освидетельствования.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Житель Дагестана Нурадил Багаутдинов, который был мобилизован в сентябре 2022 года, предоставил в комиссию документы, подтверждающие инвалидность и тяжелое заболевание, но комиссия их не приняла. Багаутдинов также направлял обращения к военкому Дагестана, но это не помогло, передали 29 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Через неделю после мобилизации Багаутдинов без медицинского освидетельствования был отправлен в зону спецоперации на Украине, отпуск для реабилитации и прохождения комиссии он получил спустя месяц. Житель Дагестана был переведен в пункт постоянной дислокации части, и ему несколько месяцев оформляли документы для увольнения со службы.

Багаутдинов подал в суд иск, в котором потребовал с Минобороны три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за необоснованную мобилизацию. Махачкалинский гарнизонный суд и Южный окружной военный суд ему в этом требовании отказали. Суды сослались на формальный пропуск сроков для подачи иска, хотя в это время Багаутдинов проходил службу.

"Само по себе прохождение военной службы по мобилизации не является уважительной причиной пропуска процессуального срока… Мнение представителя о необходимости исчисления процессуального срока с момента исключения Багаутдинова из списков личного состава воинской части является ошибочным", – привели "Кавказ. Реалии"* цитату из решения суда.

В карточке дела Нурадила Багаутдинова на сайте Южного окружного военного суда подтверждены сведения о том, что суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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