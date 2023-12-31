Азербайджанские саперы отчитались о разминировании более 53 тысяч га территории за год

31 декабря 2023, 04:26

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За год саперы разминировали более 53 тысяч га территории, нашли и обезвредили более 8,5 тысячи мин и более 23 тысяч прочих взрывоопасных предметов, сообщило Азербайджанское агентство по разминированию.

Как писал "Кавказский узел", по данным ANAMA, после завершения 44-дневной войны в Азербайджане от мин пострадали 338 человек, в том числе 65 погибли, 274 были ранены.

Азербайджанское агентство по разминированию обнародовало 30 декабря годовую статистику деятельности по очистке от мин территорий, которые после 44-дневной войны перешли под контроль Азербайджана, пишет Oxu.az.

По данным агентства, всего за год проверено и очищено от мин более 53 тысяч гектар территорий. Найдено и обезврежено 3495 противопехотных мин и 5034 противотанковых мин, а также 23 049 прочих взрывоопасных предметов, информирует Media.az.

Работы по разминированию проводились в Кельбаджарском, Тертерском, Агдамском, Лачинском, Шушинском, Ходжавендском, Физулинском, Губадлинском, Джебраилском и Зангеланском районах, а также в Ханкенди.

4 ноября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что после 44-дневной войны 2020 года было заминировано 960 квадратных километров территории. По предварительным подсчетам, только за последние три года на территории, которая была под контролем карабахских властей, была заминирована полоса шириной до двух километров и длиной 480 километров вдоль линии соприкосновения. "То есть мы говорим о том, что там закопаны сотни тысяч мин", - процитировало Байрамова агентство АПА.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. 4 августа семь общественных организаций Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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