Решение суда по делу Джамалудинова не устроило потерпевших

30 декабря 2023, 21:43

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Верховный суд Дагестана приступил к повторному рассмотрению дела об убийстве в отделе полиции Ногайского района после обжалования потерпевшими и обвинением приговора Хасавюртовского суда, решившего, что бывший силовик Сайпула Джамалудинов невиновен в смерти задержанного.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня 2022 года стало известно, что Ногайский районный суд приговорил полицейского Сайпулу (также упоминается в СМИ и судебных решениях как Сайпулкади) Джамалудинова к 8 годам лишения свободы за убийство местного жителя Эрадиля Асанова. 21 сентября в том же году Верховный суд Дагестана отменил приговор и вернул дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

22-летний житель Терекли-Мектеба Ногайского района Эрадиль Асанов был застрелен во время допроса в полиции 6 октября 2014 года. Полицейский Сайпула Джамалудинов обвинялся по статьям об убийстве, превышении полномочий, а также мошенничестве с командировочными расходами. Ногайский районный суд начал рассматривать дело 7 ноября 2019 года. Подсудимый настаивал на версии о самообороне. Однако коллеги полицейского заявили, что при досмотре не нашли у Асанова ножа, с которым, по данным следствия, он напал на силовика. 23 августа 2020 года суд признал Джамалудинова виновным в причинении смерти по неосторожности и счел доказанными обвинения в мошенничестве, но оправдал полицейского в превышении полномочий. В связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне подсудимый был освобожден от наказания за убийство по неосторожности и приговорен к двум годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал Джамалудинова выплатить потерпевшей стороне 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей на возмещение услуг адвоката. Это решение не устроило родственников Асанова, и они подали апелляцию в Верховный суд Дагестана.

Хасавюртовский городской суд оправдал бывшего полицейского Сайпулакади Джамалудинова, обвиняемого в убийстве в отделе полиции Ногайского района, сообщила сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на информацию, полученную в суде.

Джамалудинов в ходе рассмотрения был оправдан по статьям об убийстве и превышении должностных полномочий из-за отсутствия состава преступления. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей, говорится в публикации.

В карточке дела на сайте Хасавюртовского городского суда решение по делу к 21.42 мск 30 декабря не опубликовано.

Этот приговор был обжалован в Верховном суде Дагестана стороной обвинения и потерпевшим. В первый раз дело было снято с рассмотрения, после повторно поданных жалоб суд приступил к разбирательству. Состоялись шесть заседаний, очередное намечено на 25 января 2024 года.

Напомним, Джамалудинов, являясь начальником отдела управления уголовного розыска МВД Дагестана, прибыл в Ногайский район для розыска подозреваемых в убийстве и изнасиловании местной девушки. Им и его коллегами было принято решение проверить на причастность к преступлению молодого разнорабочего Эрадиля Асанова. Убитый в отделе полиции молодой человек не имел отношения к этому преступлению, виновник был осужден в декабре 2015 года.

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