Житель Дагестана заподозрен в реабилитации нацизма

30 декабря 2023, 04:22

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41-летний житель Каякентского района заподозрен в реабилитации нацизма из-за публикаций в интернете, сообщили следователи.

41-летний житель Каякентского района подозревается в совершении преступления по статье о реабилитации нацизма.

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина разместил в интернете данные, в которых содержатся сведения, направленные на реабилитацию нацизма, говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан.

Ведомство отмечает, что речь идет о видеозаписи и комментарии к ней, к которым имел доступ неограниченны круг лиц, то есть данные были публичными.

Следствие ведется по делу, возбужденному по пункту "в" части 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Отметим, что максимальное наказание по данной статье - до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае силовики завели уголовное дело о реабилитации нацизма против двух уроженцев Дагестана, которые осквернили мемориал "Вечный огонь" в Нефтекумске. Молодые люди были арестованы, 14 мая им предъявили обвинение, а в начале августа дело передали в суд. В октябре они были приговорены к полутора и двум годам колонии-поселения.

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