17 из 25 участников забастовки в тбилисском театре уволены

30 декабря 2023, 00:56

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Руководство тбилисского Театра оперы и балета уволило 19 работников из 25 принявших участие в забастовке. Данное решение неслыханно и незаконно, заявил глава профсоюза науки, образования и культуры Николоз Цикаридзе.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября рабочие сценической части Театра оперы и балета в Тбилиси начали забастовку с требованием повысить им зарплату. Этому предшествовал двухмесячный процесс медиации, который не принес результатов. 15 ноября администрация театра согласилась на переговоры о повышении зарплаты. 29 декабря работники театра прекратили забастовку после обещаний администрации, однако 17 участников акции не были допущены к работе.

Из Тбилисского театра оперы и балета были уволены 17 работников, которые принимали участие в забастовке, сообщил 29 декабря в эфире "ТВ Формула" глава профсоюза науки, образования и культуры Николоз Цикаридзе.

Он назвал такое решение администрации неслыханным, неконституционным и незаконным. По его словам, сотрудники намерены продолжать борьбу законным путем. «Бастовали 25 работников с требованием повышения заработной платы, забастовка длилась 53 дня. Профсоюз выполнил все юридические процедуры, а администрация театра предприняла все процессуальные шаги, направленные на обратное, юридически ложным образом. Мы обратились в Трудовую инспекцию с жалобой, потому что у администрация много проблем с работниками. Мы добились повышения заработной платы на 40% и визита в театр Трудовой инспекции. Это мы считали необходимым условием для исправления трудового положения работников, поэтому бастующие посчитали, что основания для забастовки истекли и решили вернуться на рабочие места. В соответствии с процедурой мы проинформировали об этом администрацию театра, хотя оперные работники не были допущены администрацией в нарушение закона. И эти несчастные сотрудники были уволены с работы из-за забастовки – это неслыханный, антиконституционный беспредел», – сказал Цикаридзе.

Тем временем администрация театра распространила заявление, в котором сообщила, что на место уволенных работников уже наняты другие сотрудники, произошло это еще во время забастовки.

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