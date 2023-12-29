Сотрудники тбилисского театра прекратили забастовку

29 декабря 2023, 15:00

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Работники тбилисского театра оперы и балета прекратили забастовку после того, как администрация согласилась увеличить им зарплату, однако 17 участников акции протеста не допущены к работе, сообщил сегодня председатель Ассоциации науки, образования и культуры.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября рабочие сценической части театра оперы и балета в Тбилиси начали забастовку с требованием повысить им зарплату. Этому предшествовал двухмесячный процесс медиации, который не принес результатов. 15 ноября администрация театра согласилась на переговоры о повышении зарплаты.

Работники театра прекратили забастовку 25 декабря, на 57-й день акции протеста. Хотя они требовали 100%-го повышения зарплаты, руководство согласились увеличить зарплату всего на 40%, сообщил сегодня председатель Ассоциации науки, образования и культуры Николоз Цикаридзе.

"Мы считали, что повышения заработной платы на 40% недостаточно, и мы не могли договориться. Однако тогда мы обратились в Инспекцию труда, которую проинформировали, что есть нарушения. Инспекция труда пришла в Театр оперы и балета, и поэтому надеялись, что трудовые права и условия труда в этих подразделениях будут улучшены. Понятно, что нам не могли повысить зарплаты на 100%, но повышение на 40% и визит Инспекции труда дали нам основание для прекращения забастовки", - сказал изданию "Нетгазети" Николоз Цикаридзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Однако, по словам Цикаридзе, до сих пор не допущены к работе 17 человек. Он счел это нарушением Трудового кодекса, ведь по закону после того, как основания для забастовки исчерпаны, работники имеют право вернуться на рабочие места.

"Человек не может быть освобожден [от работы] из-за забастовки. Если это так, то мы обязательно будем спорить в суде и доведем это дело до конца", - сказал Цикаридзе.

Он добавил, что активисты ждут ответа от руководства Театра оперы и балета, и если сотрудников не пустят на рабочие места после Нового года, то это решение будет обжаловано.

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