Правозащитники назвали вероятные мотивы освобождения Саламова

29 декабря 2023, 23:28

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Известность чемпиона мира и Европы по боксу Умара Саламова могла стать одной из причин его освобождения чеченскими силовиками, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они подчеркнули, что родные похищенных, отказываясь от общения с правозащитниками и прессой, надеются на снисхождение силовиков к членам своей семьи, но это порождает безнаказанность репрессий в республике.

Как писал "Кавказский узел", Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что силовики освободили чемпиона мира и Европы по боксу Умара Саламова, похищенного в январе вместе с жителями села Алхан-Кала. Большинство из похищенных осуждены по статье об участии в незаконном вооруженном формировании и отбывают наказание.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. Правозащитники после проверки подтвердили, что похищены не менее 25 сельчан.

Известность в какой-то мере помогла Саламову, полагает сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Рамзан Кадыров лично про него знает, высказывался о нем. Вполне возможно, что это ему помогло", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов добавил, что "информации о количестве осужденных из чеченского села Алхан-Кала" нет. По его мнению, отказы родственников похищенных от общения со СМИ и правозащитниками не всегда помогают. "Есть случаи, когда родственники с нами общались и мы писали, поднимали шум, при этом не ссылаясь на конкретных людей. То есть поднимается шум и в ряде случаев это спасало людей. Их освобождали. Это не один и не два случая, их много. Но есть и обратная сторона. Люди не общаются с нами в надежде, что не будет шума и это поможет их родственнику. Но на самом деле это ничего не меняло. Например, все это время похищенного пытали, и он признался во всем. Как результат - его приговаривают к лишению свободы. То есть много случаев, когда люди отказывались от общения, желая помочь, но безрезультатно", - отметил он.

Известность не является гарантией защиты от пыток или заключения в случае задержания в Чечне, однако Саламову она скорее помогла, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Здесь в равной степени можно утверждать и то, что известность помогла ему, и то, что известность не помешала силовикам пытать и избивать его. Иногда логику поведения тех людей, которые похищают и пытают, невозможно понять или предсказать, чтобы дать анализ их действий. Я был в его положении и все зависит от спущенной сверху инструкций. В любом случае, я бы сказал, что его известность все же больше помогла ему", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров как минимум дважды упоминал Саламова в своем Telegram-канале. Так, 1 декабря 2018 года он, комментируя победу боксера в поединке с Эмануэлем Аннима, в ходе которого Саламов защитил титулы по версиям WBO INTERNATIONAL и EBP (Евразийский боксерский парламент), Кадыров отметил, что Саламов "ещё раз доказал, что является одним из опытных и непобедимых в своей весовой категории". Ранее, 1 июля 2017 года, Кадыров возмущался тем, что боксеры Умар Саламов и Виталий Бигдаш, а также бразильский боец Фабрисиу Вердум, "по решению судей, отдали свои титулы".

Отказ родственников от публичного обсуждения подобных инцидентов также не гарантирует снисхождения к задержанному, добавил Кутаев.

"Когда люди, которые похищают и пытают, боятся общественной реакции и осуждения, имеют какие-то опасения, что это не сойдет с рук, то публичные обсуждения могут положительно повлиять на ситуацию. Возможно, это поможет похищенным оказаться на свободе. Но чаще всего похитители плевать хотели на общественное мнение и последствия, поэтому публичные обсуждения также могут иметь негативные последствия. В том числе могут вернуться за человеком, который оказался на свободе, снова его задержать из-за публичных высказываний или комментариев", - отметил он.

Сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал", пожелавший остаться неназванным, не думает, что известность помогла боксеру. "Если его не осудили, то это не назовешь защитой. Неизвестно, что лучше, 10 месяцев подвергаться пыткам и унижениям или получить срок и отправиться колонию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что во втором случае родные хотя бы "узнают о судьбе похищенного".

По его мнению, публичные обсуждения подобных инцидентов важны, поскольку могут каким-то образом сократить количество похищений и пыток. "Отказ от публикации и обращений в соответствующие органы порождает новые репрессии и против данной жертвы и против других новых жертв", - отметил он.