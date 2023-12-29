Житель Кабардино-Балкарии получил условный срок за демонстрацию экстремистской символики

29 декабря 2023, 22:00

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Баксанский районный суд приговорил местного жителя Руслана Биттуева к трем годам условно за демонстрацию татуировок с символикой экстремистской организации на видеослайде в семейном чате.

Как писал "Кавказский узел", размещенный в семейном чате видеослайд, на котором видны татуировки с символикой экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"*, следствие сочло поводом для обвинения жителя Баксанского района Руслана Биттуева в повторной пропаганде экстремизма. Биттуев заявил, что изображения были опубликованы "на эмоциях" в связи со смертью его брата. Биттуев обжаловал в Верховном суде Кабардино-Балкарии меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказался смягчить ее.

Баксанский районный суд 28 декабря приговорил Руслана Биттуева к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в неоднократном демонстрировании символики экстремистской организации (часть 1 статьи 282.4 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Руслану Биттуеву около 40 лет. Он разведен, имеет малолетнего ребенка. Не работает по состоянию здоровья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Заур Хуров, который по назначению представлял интересы Биттуева во время рассмотрения в Верховном суде Кабардино-Балкарии апелляционной жалобы на продление срока домашнего ареста.

Как следует из данных в открытых источниках, 15 декабря 2022 года Биттуев был оштрафован на одну тысячу рублей за демонстрацию экстремисткой символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ).

Как следует из решения суда, находясь в СИЗО, Биттуев "публично демонстрировал другим осужденным татуировки на своем теле, а именно плечах, в виде восьмиконечных звезд без сплошного наполнения в количестве двух штук, что символизирует и пропагандирует воровскую идеологию признанного экстремистским движения "А.У.Е"*.

17 декабря 2021 года Баксанским районным судом Биттуев был приговорен к штрафу в размере 20 000 рублей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишен прав на полтора года. 22 марта 2022 года Нальчикским городским судом он был признан виновным в совершении аналогичного преступления и был приговорен к 160 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами в течении двух лет.

Привлекался Биттуев и к уголовной ответственности. Так, 15 ноября 2016 года Нальчикским городским судом Руслан Биттуев был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ), суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, откуда он освободился по болезни.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

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