Житель Кабардино-Балкарии обвинен в пропаганде экстремизма за видео в мессенджере

26 декабря 2023, 20:11

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Размещенный в семейном чате видеослайд, на котором видны татуировки с символикой экстремистской организации, следствие сочло поводом для обвинения жителя Баксанского района Руслана Биттуева в повторной пропаганде экстремизма. Биттуев заявил, что изображения были опубликованы "на эмоциях" в связи со смертью его брата.

Житель Баксанского района Кабардино-Балкарии Руслан Биттуев обвиняется в повторной пропаганде экстремистской символики. Поводом для возбуждения дела стало видео с нарезкой семейных фотографий в WhatsApp*, где у обвиняемого видны татуировки в виде символа запрещенного в России криминального движения "Арестантское уголовное единство"** (АУЕ), сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"***.

Об обвинении Биттуеву стало известно из апелляционной жалобы на домашний арест Биттуева, который суд назначил ему до 1 января.

Обвиняемый в апелляционной жалобе заявил, что не согласен с обвинением, так как видео с совместными памятными фотографиями было опубликовано в семейной группе WhatsApp* после смерти двоюродного брата "в состоянии стресса и на эмоциях". "Данное видео не несет за собой никакого смысла, кроме памяти умершего брата, и ни о каком распространении и агитации речи не идет. Символика на его теле была сделана по молодости и по глупости, от которой он в ближайшее время собирается избавиться. Просит отменить избранную ему меру пресечения", - говорится в решении, которое опубликовано на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии. Биттуев также отметил, что является инвалидом 3-й группы и нуждается в лечении и контроле врача.

Суд оставил решение о домашнем аресте Биттуева в силе.

"Кавказский узел" также писал, что житель Кабардино-Балкарии Азамат Карданов обвиняется в создании в СИЗО ячейки экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"**, членами которой впоследствии стали выходцы из разных регионов России, считает следствие.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

*** внесено Минюстом России в реестр иноагентов.